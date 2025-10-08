Alianza Lima enfrenta este miércoles 8 de octubre a ADIFFEM en la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025, que se disputa en Buenos Aires, Argentina. Las Blanquiazules necesitan ganar o ganar para tener chances de clasificar a cuartos de final. Aunque, no dependen de sí mismas.

Es que, mientras se juega Alianza Lima vs. ADIFFEM en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón, Boca Juniors enfrenta a Ferroviária en el Florencio Solá de Banfield. Estos dos partidos definirán a los dos equipos clasificados a los cuartos de final de esta Copa Libertadores Femenina 2025.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a cuartos de final?

Ahora bien, el único resultado que le permite clasificar a cuartos de final al equipo dirigido por José Letelier es la victoria y, si es posible, por una amplia diferencia de goles. Una vez que esto ocurra, necesita también que Boca pierda ante Ferroviária (ya clasificado).

Alianza Lima llega a esta última fecha con sólo un (1) punto logrado por el empate ante Boca. Se ubica en el tercer puesto, por detrás precisamente del ‘Xeneize’, que tiene cuatro (4) en segundo lugar, y del líder Ferroviária, que posee seis (6) puntos y ya está clasificado a cuartos. Las Blanquiazules no pueden alcanzar a las brasileñas.

De acuerdo a los criterios de desempate de la Copa Libertadores Femenina, el primero que define es el resultado entre ambos equipos igualados. Alianza Lima y Boca, al empatar 0-0 en la primera fecha, no podrán desempatar por esta vía. Por lo tanto, se recurre al segundo criterio: diferencia de goles total en todos los partidos del grupo.

Alianza Lima tiene -1 y Boca, +2 en diferencia de gol. Por lo tanto, para clasificar, las Íntimas deben superar al ‘Xeneize’ en esta vía. A continuación, los resultados que le permitirían pasar de ronda y eliminar a las Gladiadoras:

Victoria de Alianza Lima por tres goles o más ante ADIFFEM + derrota de Boca por cualquier resultado ante Ferroviária.

Triunfo de Alianza Lima por dos goles ante ADIFFEM + derrota de Boca por dos goles o más ante Ferroviária.

Victoria de Alianza Lima por la mínima ante ADIFFEM + caída de Boca por tres goles o más ante Ferroviária.

Respecto a esto último, si Alianza Lima gana por un sólo gol de diferencia ante ADIFFEM, una derrota por sólo dos goles de diferencia de Boca ante Ferroviária las podría hacer pasar de ronda.

¿Por qué? Tanto las Blanquiazules como las Xeneizes tendrán cero (0) de diferencia de gol. De esta forma, entraría en juego el tercer criterio de desempate: mayor cantidad de goles a favor en todos los partidos del grupo. Ante esto, Alianza Lima debería meter varios goles ante ADIFFEM para complicar a Boca y, así, eliminarla.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025