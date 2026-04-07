Este martes 7 de abril hay muchos partidos imperdibles y para todos los gustos. La UEFA Champions League 2025-26 inicia su etapa de cuartos de final. En tanto, arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026. Mientras que se juegan los cuartos de la Copa de Campeones de la Concacaf. A continuación, repasa horarios y dónde ver los encuentros.
La jornada de martes tiene por la tarde dos partidos de Champions League. El más importante tiene como protagonistas al Real Madrid y al Bayern Múnich en el duelo de ida de cuartos en el Estadio Santiago Bernabéu. Al mismo tiempo, Arsenal visita al Sporting CP.
Luego, tras los partidos de Champions, comienza la acción de las Copas Libertadores y Sudamericana. En la competencia más importante de Sudamérica, destacan los estrenos de Boca Juniors, Fluminense, Cruzeiro y Universitario de Deportes. En tanto, en la segunda copa más relevante de Conmebol, juegan Racing, Millonarios, Sao Paulo, Vasco da Gama y Alianza Atlético.
Partidos HOY martes 7 de abril
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
- Real Madrid vs. Bayern Múnich | 14:00 horas | ESPN y Disney+ Premium.
- Sporting CP vs. Arsenal | 14:00 horas | FOX Sports Argentina, ESPN 2 Colombia, ESPN 5 Chile, ESPN Premium Chile y Disney+ Premium.
COPA LIBERTADORES
- Independiente Rivadavia vs. Bolívar | 17:00 horas | FOX Sports Argentina, ESPN 2, ESPN Premium Chile y Disney+ Premium.
- Deportivo La Guaira vs. Fluminense | 17:00 horas | FOX Sports 2 Argentina, ESPN 5 Sur y Disney+ Premium.
- Always Ready vs. Liga de Quito | 19:00 horas | FOX Sports 3 Argentina, ESPN 5 Chile y Disney+ Premium.
- Barcelona SC vs. Cruzeiro | 19:00 horas | FOX Sports 2 Argentina, ESPN 2 Colombia, ESPN 7 Sur y Disney+ Premium.
- Universidad Católica vs. Boca Juniors | 19:30 horas | Telefe, mitelefe, FOX Sports Argentina, Chilevisión, ESPN Premium Chile, ESPN 2 Colombia y Disney+ Premium.
- Deportes Tolima vs. Universitario de Deportes | 21:00 horas | FOX Sports 3 Argentina, ESPN 5 Chile, ESPN Colombia y Disney+ Premium.
COPA SUDAMERICANA
- Barracas Central vs. Vasco da Gama | 17:00 horas | DSports y DGO.
- Independiente Petrolero vs. Racing Club | 17:00 horas | ESPN Argentina, ESPN 2 Chile, ESPN 2 Colombia y Disney+ Premium.
- O’Higgins vs. Millonarios | 19:00 horas | ESPN 2 Argentina, ESPN Colombia, ESPN Chile y Disney+ Premium.
- Boston River vs. Sao Paulo | 19:30 horas | DSports y DGO.
- Alianza Atlético vs. Tigre | 21:00 horas | Dsports y DGO.
COPA DE CAMPEONES DE LA CONCACAF
- Nashville SC vs. América CF | 19:00 horas | Disney+ Premium, FOX México, FOX One México y USA, FOX Sports 2 USA, TUDN USA y fuboTV.
- Los Angeles FC vs. Cruz Azul | 21:00 horas | Disney+ Premium, FOX+ México, FOX One México y USA, FOX Sports 2 USA, TUDN USA y fuboTV.
*Los horarios de los partidos son de Lima, Perú.