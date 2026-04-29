Caín Fara le dio vida a Universitario ante Nacional: de casi ser expulsado a un gol clave

Caín Fara fue protagonista de un primer tiempo muy caliente entre Universitario y Nacional de Uruguay en el Monumental de Ate por la Copa Libertadores 2026. Es que el defensor argentino estuvo cerca de ser expulsado, pero el árbitro le perdonó una fuerte patada contra Nicolás Rodríguez. Y antes del final del primer tiempo, terminó por anotar el gol del empate 1-1 para delirio de todo el estadio.

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Universitario pasó del caos a la garra y la alegría y eso se personificó en lo que pasó con Caín Fara. Es que con el partido ya 0-1 por el gol de penal de Maxi Gómez, pocos minutos después, el exdefensor de Atlanta fue muy fuerte y con la pierna en alto contra Nicolás Rodríguez.

El árbitro Carlos Benítez de Paraguay sólo le sacó tarjeta amarilla a Fara. Sin embargo, los jugadores de Nacional y el entrenador Jorge Bava pidieron la tarjeta roja y la intervención del VAR. Ni una cosa ni la otra. El argentino se salvó y el juego continuó.

Es un bochorno, es un bochorno tener uno menos después de que esto no haya sido roja. https://t.co/gpYiPLVWj4 pic.twitter.com/VhmIrokoAO — Franco (@___franco20) April 30, 2026

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Sin embargo, la ‘U’ fue creciendo conforme fueron pasando los minutos y el ‘Tricolor’ se fue descontrolando. Así fue como Lucas Rodríguez se fue expulsado por doble amarilla generando múltiples protestas por no mostrarle la roja a Fara anteriormente.

Precisamente, Caín Fara volvió a aparecer en el partido con una jugada para el empate 1-1. El defensor le ganó la espalda a todos los jugadores tras un tiro de esquina y definió en soledad para decretar la igualdad. Mucha bronca en Nacional por esta situación.

¡JUSTO VOS! Fara, quien se había salvado de la roja anteriormente, marcó el 1-1 de Universitario contra Nacional (juega con uno menos por la expulsión de Rodríguez) en la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HQi4LV7VBj — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026

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Cuando parecía que el partido le era muy favorable al ‘Bolso’, todo cambió con el correr del primer tiempo. Primero, la expulsión por doble amarilla de Lucas Rodríguez y, luego, ese tanto de Caín Fara, el futbolista que, tranquilamente, pudo haber sido expulsado. Fue un primer tiempo polémico en el Coloso de Ate.

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