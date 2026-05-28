Qué pasa si Sporting Cristal gana, empata o pierde ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal se juega uno de los partidos más importantes en lo que va de la temporada 2026 al enfrentar a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla de Asunción. Con el objetivo y toda la intención de seguir compitiendo a nivel internacional, veremos y analizaremos todos los escenarios posibles que le esperaría al equipo rimense esta noche desde las 17:00 hora peruana.

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Fuente: Sporting Cristal.

En cuanto a cómo llega Sporting Cristal al duelo de hoy frente a Cerro Porteño, los dirigidos por Zé Ricardo vienen de perder 3-2 ante Junior en la ciudad de Cartagena, caer 2-0 frente a Palmeiras en Lima, ganar 2-0 conta Junior en el Estadio Alejandro Villanueva, perder 2-1 con Palmeiras en Sao Paulo e imponerse 1-0 frente a Cerro Porteño en el Callao en el debut de a Copa Libertadores 2026.

En definitiva, Sporting Cristal suma 6 puntos de 15 posibles hasta el momento que van 5 fechas disputadas en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Con chances de clasificar a octavos de final, dependiendo de otro marcador a la par, y con una clara oportunidad de quedar en los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026, veamos qué ocurriría en cada uno de los posibles resultados de esta noche.

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¿Qué pasa si Sporting Cristal gana ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026?

Si Sporting Cristal vence a Cerro Porteño esta noche en el Estadio La Nueva Olla de Asunción sumaría 9 puntos en la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Es decir, los rimenses podrían acceder a los octavos de final como segundos, siempre y cuando en el duelo entre Palmeiras vs. Junior el ganador sea el equipo colombiano en la ciudad de Sao Paulo.

¿Qué pasa si Sporting Cristal empata ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026?

Si Sporting Cristal empata frente a Cerro Porteño de visita sumaría 7 puntos en la tabla de posiciones, con lo cual permanecerían en el tercer lugar de la zona. Por ello, accederían a los Play-Offs de la Copa Sudamericana 2026 para enfrentarse a uno de los mejores segundos de dicho torneo, siempre y cuando Palmeiras se imponga ante Junior jugando en el Allianz Parque de Sao Paulo.

¿Qué pasa si Sporting Cristal pierde ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026?

Si Sporting Cristal pierde ante Cerro Porteño esta noche en el marco de la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 se quedaría con tan solo 6 puntos y debería esperar cómo queda el duelo entre Palmeiras vs. Junior. De darse la lógica del triunfo brasileño (incluso el empate), los celestes quedarían en competencia de la Copa Sudamericana 2026 y de no ser así sería el equipo colombiano quien tome el tercer lugar para dejar eliminado a los peruanos.

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¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

16:00 | México

17:00 | Colombia, Perú y Ecuador

18:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos

19:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay

00:00 | España (29/05)

¿Dónde ver Cerro Porteño vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026?

Argentina | Fox Sports 3 y Disney Plus Premium

Bolivia | ESPN y Disney Plus Premium

Brasil | ESPN 3 y Disney Plus Premium

Chile | ESPN Premium y Disney Plus Premium

Colombia | ESPN 2 y Disney Plus Premium

Costa Rica | Disney Plus Premium

Ecuador | ESPN 2

México | Disney Plus Premium

Paraguay | ESPN y Disney Plus Premium

Perú | ESPN y Disney Plus Premium

Uruguay | ESPN y Disney Plus Premium

Venezuela | ESPN 2 y Disney Plus Premium

Estados Unidos | beIN Sports Ñ

DATOS CLAVES

6 puntos tiene Sporting Cristal tras disputar cinco fechas de la Copa Libertadores 2026.

tiene Sporting Cristal tras disputar cinco fechas de la Copa Libertadores 2026. 9 puntos sumaría el club rimense si derrota hoy a Cerro Porteño en Asunción.

sumaría el club rimense si derrota hoy a Cerro Porteño en Asunción. 17:00 horas (Perú) iniciará el encuentro transmitido en vivo por ESPN y Disney Plus.