Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Los 'celestes' afrontarán el duelo ante 'El Ciclón' con la esperanza de lograr una clasificación histórica. Conoce aquí lo que necesita.

Sporting Cristal disputará su último partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 frente a Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

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Aunque el cuadro paraguayo ya aseguró su clasificación a octavos de final, los ‘celestes’ aún mantienen opciones de avanzar, pero ya no dependen de sí mismos. En esta nota te contamos qué resultados necesita para lograrlo.

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos?

Para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, Sporting Cristal necesita vencer a Cerro Porteño en Asunción y esperar a que Palmeiras caiga ante Junior en Brasil. Si el duelo entre brasileños y colombianos termina igualado, los ‘rimenses’ estarán obligados a ganar por más de tres goles de diferencia.

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Si Palmeiras impone su favoritismo y derrota a Junior, Cristal quedará ubicado en los play-offs de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a uno de los segundos de la fase de grupos de dicho certamen por un lugar en los octavos de final.

La única combinación que dejaría al equipo de Zé Ricardo fuera de toda competencia internacional sería una victoria de Junior y una derrota ante Cerro Porteño. Incluso con igualdad de puntos, los ‘cerveceros’ conservan una mejor diferencia de goles que los colombianos, salvo que se produzca una goleada en alguno de los partidos.

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Cerro Porteño 10 5 3 1 1 2 2 Palmeiras 8 5 2 2 1 2 3 Club Sporting Cristal 6 5 2 0 3 -1 4 Junior 4 5 1 1 3 -3

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Sporting Cristal llega a este encuentro tras caer ante Junior en Cartagena, mientras que Cerro Porteño atraviesa un gran presente, impulsado por su histórica victoria frente a Palmeiras en Brasil, resultado que le aseguró un lugar en los octavos de final.

Recordemos que, para este decisivo compromiso, Cristal no podrá contar con Juan Cruz González, Santiago González y Felipe Vizeu por lesión. Además, Cristiano da Silva quedó suspendido tras alcanzar el límite de tarjetas amarillas.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal definirá su clasificación a octavos de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño.

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El club ‘rimense’ jugará su partido decisivo en el estadio La Nueva Olla de Asunción.