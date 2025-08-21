Cobraron offside: El golazo anulado a Jairo Concha que le hubiese dado el 1-0 a Universitario ante Palmeiras

Universitario estuvo a punto de acercarse en el marcador global de la serie ante Palmeiras. Es que en el arranque del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el Allianz Parque convirtió el 1-0 con un golazo de Jairo Concha. Sin embargo, el VAR anuló el tanto por offside previo de Martín Pérez Guedes.

Al minuto 9 del primer tiempo, con la ‘U’ en un buen inicio de partido, una buena jugada colectiva y una gran subida en profundidad de José Carabalí terminó con un centro atrás que encontró a Jairo Concha. Éste sacó un remate perfecto para marcar el 1-0.

Sin embargo, cuando Weverton se tiró sólo para la foto, reclamó que hubo offside de Pérez Guedes. En primera instancia, el juez asistente levantó la bandera, pero por supuesto, el VAR terminó por definir si anulaba el tanto. Finalmente, confirmó la posición de adelanto del volante argentino.

El reclamo de los jugadores de Universitario apuntó a que Pérez Guedes no intervino en la visión de Weverton como para anular el gol. El offside es innegable, pero se cuestionó si realmente fue suficiente su intervención para ser obstáculo del arquero de Palmeiras.

De todas maneras, pese al gol anulado, fue un buen inicio de partido para la ‘U’, sobre todo teniendo en cuenta que, en esos primeros minutos fue donde el ‘Verdao’ hizo diferencia en el partido de ida. Lo lamentable es que de haber sido válido el 1-0, podría haber generado dudas en el local.

