Martín Pérez Guedes venció las redes de Ayacucho FC con un tremendo golazo

El primer grito de gol que se escuchó en el Estadio Nacional entre Universitario de Deportes vs. Ayacucho FC fue del cuadro ‘crema’. Los de Ate consiguieron imponerse ante las redes de los ‘zorros’ que iniciaron con el pie izquierdo este encuentro por la fecha número 15 del Torneo Clausura.

Todo inició con un despeje del cuadro visitante que se encontraba metido en su área. Los dirigidos por Sergio Castellanos no tenían forma de defenderse, por lo que tuvieron que recurrir a jugar al pelotazo y en esta oportunidad no dudaron en tirar el balón a la nada con tal de tener el peligro lejos de su área.

Pero no contaron con Jesús Castillo, el mediocampista nacional tomó el balón y con un pase largo dejó expuesta a la defensa ayacuchana. Esto permitió que Martín Pérez Guedes quede solo en una buena posición como 9, pero antes tuvo que evadir un defensa más para luego mandar el balón dentro de la portería de Juan Valencia que no pudo hacer nada para evitar el 1-0.

Así fue el golazo de Martín Pérez Guedes:

Los números de Martín Pérez Guedes en Universitario el 2025

Este año Martín Pérez Guedes ha tenido un rol menos participativo en área rival. Siendo un jugador que trata de asociarse, pero que no finaliza tanto como en años anteriores. Si bien no es de los mejores rematadores, siempre se hace espacios para aparecer dentro del área.

En este 2025 se puede contar 29 partidos disputados, en los cuales ha llegado a anotar 4 goles contando este último y 2 asistencias. Lo que deja en claro que ha tenido una participación más cauta a diferencia del año pasado.

Y es que en el 2024 fue su mejor año goleador, también es importante mencionar que la dupla que hizo con Andy Polo ocasionó que muchas defensas sean vencidas. Permitiendo que en 38 partidos logre la suma de 10 goles y 1 asistencia.

Noticia en desarrollo…