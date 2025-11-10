Manuel Barreto los perdió: los tres jugadores que rechazaron a Perú y fueron convocados a otras selecciones

La Selección Peruana ya no solo tiene que luchar frente a otros países dentro de la cancha, sino ahora también tiene que hacerlo fuera de ella. Esto debido a que debido a la globalización, hay muchos jugadores con doble nacionalidad. Lo que obliga a estar muy atento a los talentos ocultos, ya que si no se ven a tiempo otro país puede llevárselo.

En este caso, se conoció a tres futbolistas que tranquilamente podría sumar al primer equipo de Perú. Pero que por motivos de preferencia, decidieron representar a otros países. Manuel Barreto en esto no ha logrado convencer a muchos jugadores. El único por ahora de fuera nuevo que se tiene es Fabio Gruber, luego los mismos de siempre.

Carlos Silvestri junto a Manuel Barreto (Foto: Selección Peruana).

¿Qué jugadores rechazaron a la Selección Peruana?

El primero en la lista es el portero suplente del FC. Barcelona, hablamos del norteamericano Diego Kochen. Quien fue llamado para la Selección de Estados Unidos Sub 21. El joven meta de 19 años tiene un gran futuro por delante, pero ha visto que tiene más futuro en el fútbol norteamericano que en el peruano. Así que por ahora está decidido a representar al país de las ‘barras y las estrellas’. Aparte de Perú y USA, también podría jugar por Venezuela.

El otro que está en esta lista es Matteo Pérez, lateral por la izquierda que juega en el Dinamo Zagreb y que volvió a ser llamado para la Selección de Suecia Sub-21. Normalmente juega para este país, en el cual le dieron la oportunidad primero, por eso los viene eligiendo por encima del Perú. Si bien se han dado acercamientos con él, nunca ha llegado a ser tomado en cuenta por algún entrenador.

Por último, Marcelo Timorán joven de 19 años de edad que viene jugando en el Córdoba de España. Nació en Bolivia, pero tiene la ascendencia peruana y por ahora ha tomado la decisión de vestir los colores de la ‘Verde’. Desde hace poco viene siendo considerado por el cuadro del altiplano, en donde podría ir al Mundial 2026 si es que consiguen superar el repechaje.

Así como estos jugadores hay varios peruanos que juegan en el exterior, pero no han sido contactados desde las FPF para jugar por la Selección Peruana. Por eso es importante ser rápido con este tema, verlos desde joven para luego poder llevarlos poco a poco y sumen al primer equipo.

