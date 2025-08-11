La Copa Libertadores 2025 nuevamente se definirá en el Perú y un estadio de la capital Lima fue elegido para la fiesta Sudamericana. Mediante sus redes sociales la CONMEBOL anunció una nueva final en el país, convirtiéndose en uno de los grandes favoritos del máximo ente del fútbol desde que se juega a partido único.

Los peruanos podrán disfrutar de este encuentro desde el Estadio Monumental de Ate. Esta es la segunda vez que el coloso de Universitario de Deportes estará en los ojos del mundo para una final continental. Una gran noticia no solo para el fútbol peruano, sino también para los ‘cremas’ que tienen otra oportunidad para demostrar la grandeza de su recinto deportivo.

Mediante la cuenta oficial de la CONMEBOL Libertadores se hizo el anuncio: “¡El Monumental de Lima, el estadio de la final de la CONMEBOL #Libertadores 2025!”, fue lo que se publicó junto a la imagen del recinto de Universitario.

Por su lado, el presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez también dejó un mensaje en sus redes: “Quiero agradecer a la @TuFPF, a su presidente Agustín Lozano y al club @Universitario por trabajar en conjunto con la CONMEBOL para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la CONMEBOL @Libertadores. ¡Estoy seguro que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!”, explicó.

¿Cómo terminó la última final de la Copa Libertadores en el Monumental?

Con el cambio de formato a final única, el Estadio Monumental justo fue el primer recinto en ser seleccionado. En Aquella oportunidad fue una final que se vivió al máximo entre Flamengo y River Plate. Argentinos y brasileños vivieron un duelo lleno de emociones.

El cuadro ‘Millonario’ comenzó ganando esta final con tanto de Rafael Santos Borré a los 14 minutos. Parecía que el resultado final sería a favor de los argentinos, pero Gabriel Barbosa apareció a los 89 y 90+2 para darle vuelta al encuentro. Una locura fue lo que se vivió en el recinto de Ate tras el marcador final que sorprendió a más de uno.

Universitario se ilusiona con la final

Por otro lado, tras el anuncio del Estadio Monumental como el recinto para la gran final, el conjunto de Universitario se ilusiona con hacer historia y jugar la definición del título en casa. Algo que sería histórico que se pudiera dar, no obstante para ello primero tienen que mantenerse con vida en el certamen.

Este jueves 14 de agosto se jugará el partido de ida de los octavos de final en donde Universitario enfrentará a Palmeiras. El primer encuentro se dará en el Coloso de Ate desde las 19:30 horas de Perú y se espera un lleno total.

Los dirigidos por Jorge Fossati son los únicos peruanos en mantenerse con vida en este torneo internacional. Sporting Cristal fue eliminado por completo, mientras Alianza Lima pasó a jugar la Copa Sudamericana.

