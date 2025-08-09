La llamativa revelación de Jairo Concha sobre enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores: “El grupo está…”

Universitario de Deportes derrotó 1-0 a Sport Boys en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 y la gran figura del encuentro fue Jairo Concha. El volante merengue volvió a ponerse el equipo al hombro y anotó un verdadero golazo que sirvió para la explosión de las tribunas cremas. Ahora el desafío es mayor y se viene el duelo frente a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Si bien el equipo merengue estuvo totalmente enfocado en el partido de hoy ya que era el más importante que tenían que disputar por obvias razones de querer seguir prendido en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga 1, gracias a la más reciente palabra de Jairo Concha podemos entender que el chip cambió y que desde estos momentos el objetivo está puesto en el ‘Verdao’.

Es importante mencionar que Universitario de Deportes deberá competir en una importante seguidilla de partidos y el más próximo es el que jugarán ante Palmeiras en condición de visita. Por ello es que el volante crema de 26 años no se guardó nada al señalar la claridad del plantel con una contundente frase que evidencia el sentir de la interna: “El grupo está preparado para todo”.

¿Qué dijo exactamente Jairo Concha sobre el duelo frente a Palmeiras?

“Se viene una seguidilla importante de partidos, pero creo que todo el grupo está preparado. Tenemos que ir partido a partido. Ahora sí pensar en el jueves, en Huancayo y así sucesivamente porque creo que si ponemos nuestra cabeza en los siguientes partidos no nos vamos a enfocar del todo. El partido más importante era hoy, ahora sí pensar en el jueves. Estamos preparados para todo”; confesó Jairo Concha post triunfo ante Sport Boys vía ‘GOLPERÚ‘.

Claramente, entendemos que la postura en la plantilla de Universitario de Deportes es ir pensando en los objetivos que tienen en cada encuentro. Tras el buen triunfo de hoy ante Sport Boys, ahora sí las planificaciones están puestas en el cotejo frente a Palmeiras que sin duda alguna será uno de los más complicados de la temporada 2025 por lo que representa el poderío del rival al ser uno de los grandes favoritos para incluso quedarse con la Copa Libertadores.

Día y hora de la llave entre Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores

Universitario de Deportes enfrentará a Palmeiras en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores en partidos de ida y vuelta. El primer duelo será el próximo 14 de agosto a las 19:30 hora local en el Estadio Monumental de Ate y el encuentro final está programado para el 21 de agosto a la misma hora en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Fuente: Conmebol Libertadores.

