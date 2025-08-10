Atención Jorge Fossati: La advertencia de Vitor Roque a horas del Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores

La semana de Liga 1 terminó para Universitario de Deportes y ahora el objetivo está puesto en la Copa Libertadores. Así es, los merengues ya se alistan para enfrentar al poderoso Palmeiras por los octavos de final del torneo continental, aunque en esta ocasión quien hizo noticia fue Vitor Roque al dar ciertos detalles de las expectativas que tiene el equipo paulista para esta crucial llave.

El goleador de Palmeiras fue la gran figura del más reciente triunfo de su equipo por 2-1 ante Ceará en el marco del Brasileirao, por lo que fue entrevistado por los medios deportivos locales sobre sus rendimientos y el cambio de chip que deben tener en estos momentos en la previa del viaje a la ciudad a Lima para visitar a Universitario de Deportes, el actual bicampeón del fútbol peruano.

Fuente: Palmeiras

Sin ánimos de enaltecer la grandeza de su institución ni del favoritismo que claramente tienen sobre casi cualquier rival de Sudamérica, Vitor Roque se mostró bastante tranquilo y asimiló el próximo cotejo ante la ‘U’ como uno muy importante, el cual representa ser de mucha importante y en donde esperan hacer lo mejor posible para luego definirlo en el Allianz Parque de Sao Paulo.

La confesión de Vitor Roque en la previa del Universitario vs. Palmeiras

“La de hoy es una victoria que nos da confianza. Ahora viene un partido importante en la Copa Libertadores, que será fuera de casa. Tenemos que intentar hacer lo mejor para tener tranquilidad en el duelo de vuelta”; comentó en primera instancia Vitor Roque luego del 2-1 de Palmeiras frente a Ceará por el Brasileirao, en donde justamente el delantero le dio el triunfo a los suyos a los 69′.

En cuanto a la confianza que tiene hoy en día siendo titular en Palmeiras, el goleador de 20 años expresó lo siguiente: “Estoy muy feliz por el gol, pero más por la victoria. Todo esto es gracias a Dios y también agradezco al grupo, a Abel Ferreira que nos da la confianza para seguir trabajando con tranquilidad. Estoy muy feliz porque esto nos da confianza para seguir en lo que viene”.

De esta manera, podemos entender que Vitor Roque llega muy entonado al duelo ante Universitario de Deportes y su más reciente gol ante Ceará podría tomarse como una especie de advertencia o mensaje hacia un Jorge Fossati que de todas maneras ya viene analizando y preparando la mejor estrategia posible para tratar de frenar a un delantero que viene dulce de cara al arco rival.

Fuente: Universitario.

Día, hora y canal del duelo Universitario vs. Palmeiras

Universitario de Deportes recibirá a Palmeiras el próximo jueves 14 de agosto a las 19:30 hora local en el Estadio Monumental de Ate. En el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, este cotejo será transmitido oficialmente por la cadena internacional ‘ESPN‘ y la plataforma digital ‘Disney+‘. Además, podrás seguir y vivir todas las incidencias del mismo gracias al minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: Universitario.

