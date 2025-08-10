Tensión en Brasil: Palmeiras sufre grave incidente en la previa del duelo ante Universitario por Libertadores

Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de Sao Paulo luego de que el centro de entrenamiento de Palmeiras fuera blanco de un fuerte ataque con explosivos.

Según imágenes captadas por cámaras de seguridad y un comunicado oficial por parte del club, el hecho habría sido protagonizado por un grupo de hinchas producto de los recientes resultados obtenidos por ‘Verdao’.

El hecho genera mucha preocupación, considerando que ocurre en la previa del crucial encuentro frente a Universitario por los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Qué fue lo que pasó?

Recientemente, Palmeiras publicó imágenes de vigilancia donde se observa a cinco personas encapuchadas aproximándose a una de las entradas de sus instalaciones.

En las grabaciones se puede ver el preciso momento en el que unos individuos arrojan lo que serían artefactos pirotécnicos con capacidad explosiva dentro del recinto deportivo.

Mientras los explosivos comienzan a estallar, cuatro de los atacantes se alejan rápidamente, mientras que uno permanece en el acceso principal para encender más dispositivos.

Comunicado de Palmeiras

A través de sus redes sociales, la institución brasileña no tardó en pronunciarse y rechazó este tipo de actos, los cuales solo generan más violencia entre los hinchas.

“No podemos tolerar, y mucho menos normalizar, que el fútbol se convierta en un ambiente cada vez más tóxico, donde la paz esté permanentemente en riesgo”, se puede leer en un parte del comunicado.

