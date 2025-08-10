Se viene un partido de vida o muerte para Universitario de Deportes en la Copa Libertadores. Encuentro que los hinchas ‘cremas’ han estado esperando con muchas ansias y por fin se va a dar. Pero claro este duelo no va a ser para nada sencillo ya que les toca enfrentar a uno de los mejores equipos del continente. Eso sí no la está pasando muy bien por algunos problemas con su hinchada que no está tan contenta.

Para comenzar hay que mencionar que el cuadro ‘Verdao’ terminó ganando un partido que se les complicó bastante en casa. Ceará terminó siendo un dolor de cabeza en el Allianz Parque. Hablamos que los visitantes comenzaron ganando, pero que luego el conjunto local logró darle vuelta a la contienda. El resultado final fue un 2-1 que no terminó de gustar mucho a la hinchada.

¿Qué dijo Abel Ferreira de Universitario de Deportes?

Primero el entrenador comenzó hablando sobre la situación del club. Explicando el motivo por el que no se están dando los resultados que se podrían esperarse en esta campaña. Siendo el principal inconveniente los nuevos fichajes que se han dado, pues recién se están conociendo.

“Mira, quizá por todos los cambios, a veces pienso que estoy entrenando a los mismos jugadores, y no son muy diferentes. Decimos que el 80% de los jugadores son nuevos, de poco tiempo, de alta calidad, elegidos por nosotros. Eso también es fundamental“, fue lo que expresó en conferencia de prensa.

Luego de eso, el DT de portugués de 46 años no dudó en hablar con respecto al próximo partido que tendrá. Encuentro frente a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. Juego que no lo considera para nada sencillo. Pero a pesar de esto tiene como objetivo lograr seguir en carrera en este certamen internacional.

“Pero, como le dije a tu colega, mi enfoque ahora es total y absolutamente partido a partido. Está en el próximo partido, como este, para intentar revertir lo que fue una eliminatoria difícil y complicada, y que alcanzó proporciones, como te dije, que ni yo mismo entiendo“, sentenció el entrenador.

¿Cuándo jugarán Universitario vs. Palmeiras?

Por el partido de ida de la fase de octavos de final de la Copa Libertadores de América 2025, Universitario y Palmeiras se verán las caras en el Perú. Duelo que tiene como fecha el día jueves 14 de agosto desde las 19:30 horas en el Estadio Monumental de Ate. El árbitro de la contienda será el argentino Facundo Tello.

Universitario vs. Palmeiras.

La transmisión de la contienda estará a cargo en cable de ESPN, mientras que vía streaming se disfrutará en Disney+. No obstante, pueden seguir de forma GRATIS y en DIRECTO el encuentro por Bolavip Perú, en donde se estará informando el minuto a minuto, así como todas las incidencias de este juego.

