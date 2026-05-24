DT de Tolima piensa en Universitario y manda contundente mensaje: “Tenemos ahora la responsabilidad”

El entrenador de Tolima, Lucas González fue claro previo al choque contra Universitario por la última fecha de la Copa Libertadores.

Universitario de Deportes tiene un partido vital de cara a la Copa Libertadores el próximo martes 26 de junio. Acá se define si continua o le dice adiós a este torneo internacional. Es por esa razón que el entrenador de Deportes Tolima, Lucas González ya está mentalizado en lo que se les viene.

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Tras la derrota ante Atlético Nacional por la Liga DIMAYOR, el entrenador habló sobre la seguidilla de partidos. Esto los viene dejando sin piernas a algunos de sus jugadores que no están en el mejor estado físico posible.

“Cada partido que vas avanzando siempre será más difícil, especialmente en instancias finales. Nos tocaron tres partidos, dos de semifinal, contra un buen equipo que tiene excelentes jugadores, que ha conformado buena plantilla y que no se tuvo partido a mitad de semana“, explicó en conferencia de prensa.

Lucas González dando una charla técnica (Foto: Deportes Tolima).

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Por otro lado, el entrenador ya está pensando en los octavos de final. Así lo dejó en claro pues ya tiene las fechas muy bien estudiadas para después de lo que será el Mundial 2026.

“Desafortunadamente lo perdimos y es posible que la gente tenga eso en su memoria. No podría estar más de acuerdo con lo que dice Bryan Rovira. Terminará el semestre después del partido contra Universitario porque los octavos de final se jugarán después del Mundial”, agregó.

Por último dejó un mensaje pensando en lo que se les viene en su partido de visita al Monumental de Ate por la Copa Libertadores.

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“Es un honor para mí ser el entrenador del Deportes Tolima en este momento. Estoy orgulloso de nuestra hinchada, que noches como la que vivimos contra Nacional hace 8 días o las que vivimos en Copa Libertadores, sentimos el cariño, el apoyo de ellos y tenemos ahora la responsabilidad de que ese torneo internacional continúe para nosotros en el segundo semestre“, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Universitario vs Deportes Tolima?

Por la fecha número 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Universitario de Deportes recibirá a Deportes Tolima en el Monumental de Ate. Este partido se disputará el día martes 26 de mayo desde las 21:30 horas de Perú. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN en cable, mientras en plataformas digitales se podrá disfrutar en Disney+.

Datos Claves

Universitario de Deportes recibirá a Deportes Tolima el próximo martes 26 de mayo .

recibirá a Deportes Tolima el próximo . ESPN y Disney+ transmitirán este partido de Copa Libertadores desde las 21:30 horas .

y transmitirán este partido de Copa Libertadores desde las . Deportes Tolima llega de sufrir una derrota frente a Atlético Nacional por Liga DIMAYOR.