¿Cuándo vuelven a jugar Sporting Cristal y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

El duelo definitivo entre Sporting Cristal y 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 ya tiene todo definido. Tras el partido de ida disputado en Paraguay, la Conmebol confirmó que la vuelta se jugará el próximo martes 24 de febrero.

Publicidad

Publicidad

El Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por Copa Libertadores

El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 p. m. (hora peruana). Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de las señales de ESPN, Disney Plus y FOX Sports para todo el continente.

Una de las noticias más importantes es el cambio de escenario, ya que Sporting Cristal no podrá utilizar el Estadio Nacional. La dirigencia rimense oficializó que la localía se trasladará al Estadio Miguel Grau del Callao, recinto que ya cuenta con el visto bueno de las autoridades.

Publicidad

Publicidad

Este cambio de sede se debe a trabajos de mantenimiento en el césped del coloso de José Díaz. El club celeste ya puso a la venta las entradas, con precios que van desde los S/ 34.90 en la tribuna Norte hasta los S/ 169.90 en la zona de palcos.

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo jugado en Paraguay. (Foto: X).

Sporting Cristal va por el sueño copero

El equipo dirigido por Paulo Autuori busca sellar su clasificación a la Fase 3 tras un inicio de temporada intenso. Sporting Cristal llega a este compromiso tras vencer recientemente a Juan Pablo II College en el torneo local, manteniendo un buen ritmo competitivo.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, el 2 de Mayo de Paraguay llega como la gran sorpresa del torneo tras eliminar a Alianza Lima en la fase previa. El equipo de Pedro Juan Caballero buscará dar un nuevo golpe en suelo peruano para continuar con su sueño continental.

ver también Javier Rabanal planea utilizar una nueva formación previo a jugar contra Sporting Cristal por Liga 1

¿Quién sería el próximo rival?

El ganador de esta llave no solo asegurará un premio económico de 550,000 dólares, sino que avanzará a la última etapa previa de grupos. En la siguiente ronda, el vencedor se medirá ante el ganador de la serie entre Carabobo (Venezuela) y Huachipato (Chile).

Se espera un lleno total en el primer puerto, dado que es la primera vez en más de una década que Cristal juega Libertadores en el Callao. Los hinchas “celestes” ya agotan las preventas para asegurar su lugar en este trascendental choque.

Publicidad

Publicidad

Yoshimar Yotún anotó en el Sporting Cristal vs. 2 de Mayo. (Foto: X).

DATOS CLAVES