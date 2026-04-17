Miguel Araujo estalló contra el árbitro Piero Maza tras perder ante Palmeiras: “No tenemos peso en la Conmebol”

En Sporting Cristal sigue la molestia y sobre todo la frustración de haber hecho un buen partido de visita frente a Palmeiras para perderlo luego de un penal muy polémico. Tranquilamente pudo ser un empate por lo mostrado en el campo y a raíz de ello es que Miguel Araujo, uno de los protagonistas rimenses, mostró sus más sinceras sensaciones de lo vivido en el Allianz Parque de Sao Paulo.

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Fuente: Getty Images.

Teniendo en cuenta que no es la primera vez que perjudican a un equipo peruano en lo que va de los torneos internacionales en esta temporada, hablando de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Miguel Araujo fue más allá de lo evidente y además de criticar la decisión de Piero Maza junto a los asistentes del VAR, le dejó un recado a la Federación Peruana de Fútbol por su valor continental.

“Ya varias fechas nos vienen perjudicando los árbitros. Sabemos que no tenemos peso en la Conmebol, luchamos contra eso y tenemos que remar. Es muy difícil porque esa clase de equipos no necesitan ese tipo de ayudas. Son clubes de muchos millones de dólares, con jugadores de clase mundial, son top”; comentó Miguel Araujo en charla con los medios locales en su regreso a Lima.

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Miguel Araujo jugador de Sporting Cristal: “No tengo peso en CONMEBOL y tenemos que luchar”. #SportingCristal #CopaLibertadores pic.twitter.com/cc4Cncfuxt — Jordy Flores (@jordyxflores) April 17, 2026

Respecto a cómo levantarse de esta dura derrota ante Palmeiras, el defensor de Sporting Cristal manifestó el siguiente mensaje: “Duele e influye mucho lo sucedido. Se planteó un buen partido, defendimos bien, jugamos cuando tuvimos posesión del balón y también fuimos al ataque. Hay que seguir aprendiendo de todo esto. Los chicos que entraron también tienen que hacerlo a full porque estas oportunidades no se encuentran todos los años“.

¿Sporting Cristal presentará algún reclamo hacia Conmebol por el penal polémico de Palmeiras?

Sporting Cristal arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en horas de la mañana y muchos de sus protagonistas más importantes conversaron con la prensa local que los esperaban en las inmediaciones. Ahora, sobre la postura de realizar algún reclamo oficial hacia Conmebol o exigir algún tipo de cambio en la designación de próximos árbitros, se pudo conocer que no lo contemplan.

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Fue Julio César Uribe, Director General de Fútbol, quien conversó con ‘Inka Digital TV‘ y aseguró que no publicarán ningún comunicado tras el penal polémico que favoreció a Palmeiras. Eso sí, enfatizó en que efectivamente perjudicaron a los rimenses con la decisión del árbitro Piero Maza y del VAR, además de que destacó el nivel de los futbolistas en una cancha tan complicada.

DATOS CLAVES

El defensor Miguel Araujo criticó el arbitraje y señaló que el fútbol peruano no tiene “ peso en la Conmebol “.

criticó el arbitraje y señaló que el fútbol peruano no tiene “ “. Araujo afirmó que equipos con el presupuesto de Palmeiras no necesitan ayudas externas para ganar partidos.

no necesitan ayudas externas para ganar partidos. El directivo Julio César Uribe confirmó que Sporting Cristal no presentará un reclamo oficial, pese a sentirse perjudicados.