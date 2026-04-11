DIM 2-2 Atlético Nacional EN VIVO y GRATIS por Liga DIMAYOR vía Win y Win Sports: Gol de Daniel Londoño

En el primer ataque de DIM consigue el 1-0 en el marcador, Ospina deja el rebote y Cataño la manda a guardar.

Por la fecha número 16 de la Liga Dimayor, Independiente Medellín recibe a Atlético Nacional en un partidazo en Colombia. Este sábado 11 de abril desde las 20:20 horas de Perú, en El Atanasio de Medellín se enfrentan estos dos grandes del fútbol cafetero.

Actualmente el cuadro de DIM no está en su mejor momento. Se encuentran en el puesto número 14 de la Liga de Colombia con 17 unidades tan solo, eso sí, tiene un partido menos. Vienen de jugar la Copa Libertadores en la que empataron 1-1 ante Estudiantes en casa, mientras que en el torneo nacional mismo resultado, solo que ante Once Caldas de visitante.

Por su lado, Atlético Nacional es el gran dominador de la Liga de Colombia en el primer lugar. El pasado lunes se puso al día en sus juegos y por eso es puntero con 34 unidades, no obstante Deportivo Pasto está esperando una caída para ponerse a tiro. El ‘Verdolaga’ jugó ante Jaguares de Córdoba, equipo con el cual tan solo pudo ganar 2-1 a pesar de ser uno de los que pelea por no descender.