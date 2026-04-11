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Liga Dimayor

DIM 2-2 Atlético Nacional EN VIVO y GRATIS por Liga DIMAYOR vía Win y Win Sports: Gol de Daniel Londoño

Independiente Medellín recibe a Atlético Nacional por la Liga DIMAYOR en un partidazo en el Atanasio en Medellín.

41' ¡Se salvó Medellín!

Atlético Nacional busca el tercero, pero la defensa de Independiente evita un nuevo tanto.

33' ¡Atlético Nacional perdonó!

Remate de media distancia y el portero Chaux termina agarrando el balón.

29' ¡DIM busca el tercero!

Remate de media distancia y David Ospina salva su portería.

25' ¡Gooool de Independiente Medellín!

Daniel Londoño sorprendió a David Ospina que no pudo detener el remate del centro de DIM.

17' ¡Sin claridad de los equipos!

Por ahora no hay claridad en los equipos después del 1-2 de Atlético Nacional.

9' ¡Gooooool de Atlético Nacional!

En menos de 5 minutos Atlético Nacional le da vuelta al resultado, Juan Rengifo dentro del área pone el 1-2.

7' ¡Golazooooo de Atlético Nacional!

Tremendo tiro de esquina para Andrés Sarmiento que la pone en el ángulo.

3' ¡Goooool de DIM!

En el primer ataque de DIM consigue el 1-0 en el marcador, Ospina deja el rebote y Cataño la manda a guardar.

¡Arrancó el partido!

Ya se juega el DIM vs Atlético Nacional en El Atanasio.

¡Equipos en la cancha!

Los equipos saltaron al terreno de juego para que el encuentro entre Independiente Medellín y Atlético Nacional.

¡Once de Independiente Medellín!

Por su lado, Independiente Medellín manda el siguiente once:

Puede ser un gráfico de básquet y texto que dice "V.S M N1 11|04|2026 11 04 2026 11|04 8:20 8:20P.M P. 25. Éder Chaux 26. Esneyder Mena 24. José Ortiz 33. Daniel Londoño 18. Frank Fabra 30. Hayen Palacios 14. Baldomero Perlaza 08. Alexis Serna 13. Francisco Chaverra 10. Daniel Cataño 19. Francisco Fydriszewski 12. Simón Romero 05. Luis Escorcia |23. Málcom Palacios| 16. 6.Halam lam Loboa 31. Diego Moreno 11 Yony González 88. Juan Viveros 28. Andrés Dávila 21 Jhan Mena 20 O.JchnMontaño -John Pits Presentado por: E MAPEI"

¡El once de Atlético Nacional!

El cuadro de Atlético Nacional sale a la cancha con el siguiente once:

¡Bienvenidos al Independiente Medellín vs Atlético Nacional!

Buenas noches, acá comenzamos con el minuto a minuto del Independiente Medellín contra Atlético Nacional por la Liga Dimayor.

DIM vs Atlético Nacional.
© GeminiDIM vs Atlético Nacional.

Por la fecha número 16 de la Liga Dimayor, Independiente Medellín recibe a Atlético Nacional en un partidazo en Colombia. Este sábado 11 de abril desde las 20:20 horas de Perú, en El Atanasio de Medellín se enfrentan estos dos grandes del fútbol cafetero.

Actualmente el cuadro de DIM no está en su mejor momento. Se encuentran en el puesto número 14 de la Liga de Colombia con 17 unidades tan solo, eso sí, tiene un partido menos. Vienen de jugar la Copa Libertadores en la que empataron 1-1 ante Estudiantes en casa, mientras que en el torneo nacional mismo resultado, solo que ante Once Caldas de visitante.

Por su lado, Atlético Nacional es el gran dominador de la Liga de Colombia en el primer lugar. El pasado lunes se puso al día en sus juegos y por eso es puntero con 34 unidades, no obstante Deportivo Pasto está esperando una caída para ponerse a tiro. El ‘Verdolaga’ jugó ante Jaguares de Córdoba, equipo con el cual tan solo pudo ganar 2-1 a pesar de ser uno de los que pelea por no descender.

Bruno Castro
Bruno Castro
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