DT de Flamengo ninguneó a Cusco FC, Estudiantes y el DIM: “Si me preguntan si los conozco, diría que no”

Leonardo Jardim calentó el grupo A de la Copa Libertadores 2026 con sus declaraciones tras el sorteo de la fase de grupos. El nuevo entrenador de Flamengo, quien reemplaza al despedido Filipe Luis, dijo no conocer a sus rivales en la zona, es decir, a Cusco FC, Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín.

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Flamengo se ubicó, como vigente campeón, directamente en el Grupo A como cabeza de serie en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, realizado el pasado jueves 19 de marzo. Luego, le tocó Estudiantes de La Plata, al siguiente fue Cusco FC y, por último Independiente Medellín, club que llegó desde la fase previa.

Es uno de los grupos más parejos de toda esta fase, según varios analistas. Flamengo es favorito por jerarquía y por ser el último campeón, Estudiantes es un tetracampeón de este torneo, Cusco apuesta por la fortaleza del Inca Garcilaso de la Vega en la altura y el DIM siempre es un equipo que complica.

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Pese a todo, Leonardo Jardim, quien asumió como DT del ‘Mengão’ el pasado 4 de abril, sorprendió con sus declaraciones sobre sus rivales. “Independientemente de los equipos de nuestro grupo, tenemos que mejorar nosotros. Si me preguntan si conozco a los equipos, diría que no. No tengo mucha afinidad para hablar de ellos. Por ahora, solo puedo hablar de nuestra responsabilidad de evolucionar”, comentó.

“Confiança total em todos os jogadores.”

Foi assim que o técnico Leonardo Jardim explicou que não faz distinção de atletas na hora da escalação. O Flamengo sempre joga pra vencer.

Assista à #coletiva de imprensa após a vitória no #FLAxREM na #FlamengoTV: https://t.co/HZF1qTbu6m pic.twitter.com/2Mh7UtivnW — Flamengo (@Flamengo) March 20, 2026

“Es una responsabilidad representar a Flamengo. Tenemos la obligación de jugar para ganar, eso me motiva. En Europa ya tuve algunos partidos de Champions League, al igual que en Asia, y ésta será mi Champions League. Será una experiencia para disfrutar y mostrar la mejor versión de mí mismo en el Flamengo”, expresó en conferencia de prensa, luego del triunfo 3-0 de su equipo ante Remo.

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Leonardo Jardim comentó sobre el partido ante Cusco en la altura

Si bien dijo no conocer a Cusco FC, así como a ninguno de los otros rivales, Leo Jardim sí opinó respecto a lo que será el desafío de jugar en la altura de Perú. De hecho, hasta adelantó cómo pensará jugarle al equipo de Miguel Rondelli para tratar de contrarrestar el problema de jugar a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

“Mi impresión durante este partido va hacia la velocidad del balón. A menudo, estos equipos tienen un estilo de juego mucho más directo y de duelo. Tenemos que mantener el balón a ras de suelo e intentar jugar según nuestro estilo. En la fase defensiva, debemos estar atentos. Debemos estar más pendientes de las situaciones que puedan generar, como los disparos desde fuera del área o las jugadas a balón parado, debido a la velocidad del balón“, opinó.

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Así es el fixture de Cusco FC en el grupo A de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1 | Cusco FC vs. Flamengo (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) | miércoles 8 de abril a las 19:30 horas.

| Cusco FC vs. Flamengo (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) | miércoles 8 de abril a las 19:30 horas. Fecha 2 | Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC (Estadio UNO Jorge Luis Hirschi) | martes 14 de abril a las 17:00 horas.

| Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC (Estadio UNO Jorge Luis Hirschi) | martes 14 de abril a las 17:00 horas. Fecha 3 | Independiente Medellín vs. Cusco FC (Estadio Atanasio Girardot) | jueves 30 de abril a las 21:00 horas.

| Independiente Medellín vs. Cusco FC (Estadio Atanasio Girardot) | jueves 30 de abril a las 21:00 horas. Fecha 4 | Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) | miércoles 6 de mayo a las 17:00 horas.

| Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) | miércoles 6 de mayo a las 17:00 horas. Fecha 5 | Cusco FC vs. Independiente Medellín (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) | miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas.

| Cusco FC vs. Independiente Medellín (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) | miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas. Fecha 6 | Flamengo vs. Cusco FC (Estadio Maracaná) | martes 26 de mayo a las 19:30 horas.

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