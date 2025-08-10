La victoria por 1-0 ante Sport Boys no calma a los hinchas de Universitario en sus críticas respecto a la situación de los delanteros del equipo. Luego de este partido, hubo cientos de comentarios en las redes sociales con algunas críticas por la falta de gol. También hubo cuestionamientos, ya habituales, a Diego Churín, ausente para este partido por cuestiones físicas. Por eso, Jorge Fossati, entrenador de la ‘U’, salió al cruce.

Churín no estuvo entrenándose con normalidad durante los últimos días debido a una cuestión física. Por eso, no fue convocado en los últimos encuentros de la Liga 1 y ya se acerca la serie ante Palmeiras por Copa Libertadores. En este sentido, sus ausencias sólo provocan la impaciencia de los fanáticos cremas.

El argentino de 35 años no ha logrado conformar a los hinchas, quienes le cuestionan su falta de gol, pero sobre todo, el hecho de no ser un delantero de garantías ante una ausencia de Álex Valera. Las críticas crecen con cada partido, aún si éste no está presente en campo.

Jorge Fossati habló sobre Diego Churín

Ciertamente, los cuestionamientos a Churín van de la mano con el pedido constante de los hinchas por un delantero para que se sume al plantel y se convierta en opción de recambio. Como Diego es argentino y ocupa plaza de extranjero, la bronca de los aficionados es mayor, ya que si se libera su lugar, la ‘U’ podría buscar otro ‘9’ por fuera del Perú.

Al margen de esto, Jorge Fossati habló sobre Diego Churín, en medio de las críticas de los aficionados cremas. “Está bien. Hoy consideré que dentro de las opciones que tenía era la más arriesgada. Se unió el miércoles a trabajar con el grupo. Está disponible para el jueves“, aseguró el entrenador uruguayo.

Las declaraciones de Fossati sobre Diego Churín (X @PieroMendoza22).

De esta forma, se confirma que el ex Independiente y Cerro Porteño, entre otros equipos, estará a disposición en el partido de ida ante Palmeiras en el Monumental. Es probable que ocupe un lugar en el banco de los suplentes, esperando su oportunidad.

La autocrítica de Jorge Fossati tras el triunfo de Universitario

Por otra parte, Jorge Fossati dio una reflexiva, pero simple autocrítica debido al resultado final ante Sport Boys. Si bien se llevó los tres puntos, está claro que no quedó conforme con la contundencia de su equipo.

“Me quedo totalmente insatisfecho con el resultado por las situaciones que creamos. Es una historia vieja del fútbol que goles que se erran en un lado, se embocan el otro”, dijo. Y agregó, deseoso para el partido ante Palmeiras: “Esperemos que los que no se convirtieron hoy se puedan marcar en el próximo partido“.

