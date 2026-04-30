Sebastián Coates, defensor y capitán de Nacional, se quejó del arbitraje en el partido ante Universitario, que terminó 4-2 en el Monumental U Marathon por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. En el conjunto uruguayo cuestionan la no expulsión de Caín Fara y la doble tarjeta amarilla a Lucas Rodríguez. En la atención a los medios, hubo duras declaraciones contra el juez Carlos Paul Benítez.

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Universitario se quedó con un triunfo clave para seguir en carrera por la clasificación a octavos de final. Sin embargo, la polémica se adueñó del partido, sobre todo, en el primer tiempo. Con el partido 0-1 en favor de Nacional, una jugada de Caín Fara generó un fuerte reclamo de expulsión. Para el árbitro Benítez, fue jugada de tarjeta amarilla.

Para colmo, el ‘Tricolor’ perdió a Nicolás Rodríguez por doble tarjeta amarilla y se complicó el partido. Con diez futbolistas, al equipo de Jorge Bava se le hizo más difícil todo y la ‘U’ lo aprovechó. Primero, precisamente, Caín Fara logró el empate antes del final del primer tiempo.

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En la segunda parte, pese a que el ‘Bolso’ logró el empate, el conjunto ‘crema’ logró la victoria de la mano de Lisandro Alzugaray y José Carabalí. Por supuesto, a pesar del gran esfuerzo, hubo bronca por parte del club uruguayo debido a las polémicas de la primera mitad.

Las declaraciones de Sebastián Coates sobre las polémicas

Respecto a la expulsión de Rodríguez, Sebastián Coates cuestionó la decisión y pidió opiniones a los periodistas. “Ya todos saben lo que es, a mí me gustaría saber la opinión de ustedes. Creo que para nosotros fue bastante clara. Para mí es roja, clara (la de Fara). Increíblemente con las herramientas que tenemos, con el VAR y con todo, no lo expulsó y creo que hoy en día esos detalles son los que marcan los partidos“, dijo el capitán de Nacional.

“Después expulsa a Lucas (Rodríguez), en una falta que para mí no llega a tocarlo, pero con otras jugadas también, con algunas donde ellos hicieron muchas faltas no sacaba amarillas y nosotros en la primera de cambio nos sacaba amarilla”, continuó.

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“Respeto a todos los jueces y sé que pueden tener errores como tenemos nosotros, pero las formas a veces son difíciles dentro de la cancha cuando tenés un árbitro que es muy prepotente, donde no te deja hablar en ningún momento. Obviamente que hay que hacernos cargo de nuestros errores y nos hacemos cargo, pero hoy en día es muy difícil jugar con uno de menos y es difícil cuando tenés muchas cosas en contra“, siguió.

¿Cómo queda el grupo para Universitario y Nacional?

Con el triunfo de Universitario ante Nacional, el grupo B quedó todo empatado. Los cuatro equipos tienen cuatro puntos, por lo que cualquiera puede clasificar a octavos de final. En este sentido, Sebastián Coates brindó sus sensaciones al respecto y da la clave para que el ‘Tricolor’ se meta en la instancia de los dieciséis mejores.

“Sabemos que el grupo es difícil, sabemos que la Libertadores es difícil, siempre es peleada. Tenemos ahora un partido de visita, pero tenemos dos de local. Buscaremos encontrar algún punto de visita, obviamente que sería ganar, y después de local (hay que) hacernos fuerte y cerrar bien”, consideró.

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Así quedó el grupo de Universitario y Nacional en la Copa Libertadores 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Deportes Tolima 4 3 1 1 1 +1 2 Nacional 4 3 1 1 1 0 3 Universitario de Deportes 4 3 1 1 1 0 4 Coquimbo Unido 4 3 1 1 1 -1

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