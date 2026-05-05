Sporting Cristal perdió ante Palmeiras y así quedó la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

El se jugó el partido por Copa Libertadores de Sporting Cristal vs. Palmeiras. Entérate cómo quedó la tabla de posiciones, después del duelo.

Sporting Cristal perdió un partido clave ante Palmeiras por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Zé Ricardo saltó al gramado del Estadio Alejandro Villanueva con la misión de defender su liderato ante el gigante brasileño, pero no jugó un buen partido y lo pagó caro.

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Los goles de José Manuel López y Ramón Sosa, tras fallos en la defensa ‘celeste’ propinaron un 2-0 para el ‘Verdao’, que subió a la primera posición del grupo. Así, el local quedó relegado a la segunda posición, aunque debe esperar lo que ocurra en el partido entre Junior y Cerro Porteño el próximo jueves.

El panorama del Grupo F favorece a Palmeiras, que tendrá sus próximos dos partidos en casa. En tanto, Sporting Cristal, todo lo contrario, ya que deberá viajar, primero a Barranquilla y, luego, a Asunción para enfrentarse a Junior y Cerro Porteño, respectivamente. Son dos duelos decisivos para el ‘Cervecero’ si quiere llegar a octavos de final.

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Así quedó la tabla de posiciones del Grupo F

Con la victoria 2-0, Palmeiras asume el liderato del grupo con 8 puntos, desplazando a Sporting Cristal al segundo lugar con 6 unidades. El cuadro celeste se ve obligado a sumar en sus próximos encuentros ante Junior y Cerro Porteño para soñar con su clasificación.

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Palmeiras 8 4 2 2 0 +3 2 Sporting Cristal 6 4 2 0 2 0 3 Cerro Porteño 4 3 1 1 1 0 4 Junior 1 3 0 1 2 -3

Próximos partidos de Sporting Cristal

Fecha 5: Sporting Cristal visitará a Junior en Barranquilla. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez el próximo miércoles 20 de mayo.

Fecha 6: El cierre de la fase de grupos será en Asunción. Los dirigidos por Zé Ricardo enfrentarán a Cerro Porteño en el Estadio General Pablo Rojas el jueves 28 de mayo.

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El estratega brasileño deberá gestionar el plantel considerando que los duelos en Colombia y Paraguay suelen ser de alta exigencia física. La efectividad goleadora mostrada en las primeras fechas será el principal argumento para buscar puntos de oro en el extranjero.

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