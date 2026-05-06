Erick Delgado, histórico de Sporting Cristal, analizó el rendimiento ante Palmeiras y fue muy contundente sobre lo que sería el futuro cercano de Irven Ávila.

Sporting Cristal no pudo frente a Palmeiras y cayó 2-0 en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses no mostraron un buen nivel ante uno de los equipos más poderosos del continente y por ende es que hay duras críticas a varios jugadores, entre ellos hablamos de Irven Ávila que fue titular y que luego tuvo que ser cambiado.

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Fuente: Getty Images.

Teniendo en cuenta que se vienen dando distintos análisis respecto al más reciente duelo entre Sporting Cristal vs. Palmeiras, en esta ocasión fue Erick Delgado quien tomó la palabra y aseguró con total firmeza que hay varios jugadores celestes que ya dieron sus mejores versiones, así que en un futuro cercano tendrían que ser muy conscientes de dar un paso al costado.

“En Cristal hay muchos jugadores que ya cumplieron su ciclo. Hubo errores puntuales y nunca se tuvo la pelota. El equipo estuvo inconexo y nunca hilvanó una jugada entera. Recién después del 2-0 tuvo un par de chances porque Palmeiras soltó la mano. Claramente, hay que replantearse muchas situaciones y buscar recambios en varios puestos, no solo en los volantes de contención, sino también en la delantera“; analizó Erick Delgado en el programa ‘L1 Radio‘.

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🎙️@ErickDe1: "Cristal en ningún momento compitió con Palmeiras"



"EN CRISTAL HAY JUGADORES QUE YA CUMPLIERON SU CICLO".#L1Radio



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Asimismo, el exarquero e ídolo de Sporting Cristal enfatizó en el rendimiento de Irven Ávila. “Yo he jugado con él y soy un agradecido por todo lo que ha hecho, pero creo que en estas instancias internacionales ya no puede, te da muchas ventajas. El ritmo de Palmeiras era tan diferente que parecía un equipo de primerísimo nivel, mientras que el otro parecía que recién se estaba juntando”.

¿Realmente es posible que Irven Ávila pueda irse de Sporting Cristal?

Irven Ávila tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre de este año 2026, es decir que en el papel le resta muy poco tiempo en la institución. Con 35 años de edad y habiendo transcurrido la época de sus mejores versiones, es muy probable que la directiva apueste por delanteros más jóvenes de nivel nacional y también del extranjero Eso sí, todavía no hay indicios concretos al respecto.

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Por otro lado, el popular ‘Cholito‘ se ha ganado un puesto importante de titular desde que Zé Ricardo llegó al equipo. Al lado de Luis Iberico como doble punta, uno de los goleadores históricos de Sporting Cristal entrega lo mejor de sí a pesar de que a esta altura de la temporada le caería mucho mejor ser una opción de recambio desde el banco de suplentes a un jugador estelar. Claro que en la Liga 1 puede disimular un poco, pero en la Copa Libertadores queda expuesto.

DATOS CLAVES

Palmeiras venció 2-0 a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva por Copa Libertadores.

venció a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva por Copa Libertadores. Irven Ávila , delantero de 35 años, finaliza su contrato en diciembre de 2026 .

, delantero de 35 años, finaliza su contrato en . El exarquero Erick Delgado criticó el rendimiento físico y ciclo cumplido de varios jugadores.