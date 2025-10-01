Boca Juniors vs. Alianza Lima EN VIVO: a qué hora y dónde en vivo y gratis partido por la Copa Libertadores Femenina 2025

Boca Juniors y Alianza Lima debutan en la Copa Libertadores Femenina 2025 este jueves 2 de octubre en el marco del grupo B. El partido entre las ‘Gladiadoras’ y las ‘Íntimas’ se juega en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de la localidad de Morón, en Buenos Aires. Comienza a las 4:00 p.m de Argentina y a las 2:00 p.m. de Perú. Se podrá ver en vivo por TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe y YouTube en el país local y por Pluto TV desde territorio peruano.

Alianza Lima, campeón de la Liga Femenina FPF 2025, tiene un duro rival por delante. Boca es una de las candidatas a ganar esta Copa Libertadores 2025 debido a su historia reciente y al hecho de llegar como ganadora del Torneo Apertura 2024 de Argentina.

El equipo de José Letelier buscará repetir el hito que hizo el masculino, que dejó afuera al conjunto argentino de la Copa Libertadores de este año en fase previa y en dicho país. No obstante, este partido corresponde a la primera fecha de grupo y Alianza Lima debe jugar también ante Ferroviária de Brasil y ADIFFEM de Venezuela.

Para este partido, las ‘Blanquiazules’ podrán contar con todas sus figuras: desde su delantera Adriana Lúcar hasta las brasileñas Joyce Amara, Karol Lins y Kaila Gómez, además de la colombiana Estefanía González. Por el lado del club azul y oro, referentes como Eliana Stábile, Julieta Cruz, Laurina Oliveros y Carolina Troncoso más la joven Kishi Núñez son las más destacadas.

¿A qué hora se juega Boca Juniors vs. Alianza Lima por la Copa Libertadores Femenina 2025?

Conoce todos los horarios de Sudamérica, México, Estados Unidos y España para el partido entre Boca Juniors y Alianza Lima por la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2025:

Perú, Ecuador y Colombia: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México: 01:00 PM .

. España: 09:00 PM.

¿Dónde ver en vivo y gratis Boca Juniors vs. Alianza Lima por la Copa Libertadores Femenina 2025?

Boca Juniors vs. Alianza Lima se juega este jueves 2 de octubre por el grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. El partido se puede ver en Perú por Pluto TV de manera totalmente gratuita. En tanto, en Argentina, va por los canales TyC Sports y Telefe, mientras que se puede disfrutar por las plataformas TyC Sports Play y YouTube.

Así se juega el grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025

FECHA 1 (2 de octubre)

Boca Juniors vs. Alianza Lima : 4:00 p.m. (2:00 p.m. Perú) en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

: 4:00 p.m. (2:00 p.m. Perú) en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. ADIFFEM vs. Ferroviária: 8:00 p.m (6:00 p.m. Perú) en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

FECHA 2 (5 de octubre)

Boca Juniors vs. ADIFFEM : 4:00 p.m. (2:00 p.m. Perú) en el Estadio Florencio Solá (Banfield).

: 4:00 p.m. (2:00 p.m. Perú) en el Estadio Florencio Solá (Banfield). Alianza Lima vs. Ferroviária: 8:00 p.m (6:00 p.m. Perú) en el Estadio Florencio Solá.

FECHA 3 (8 de octubre)