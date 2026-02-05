Esteban Pavez recién llegó, y es el objeto principal de las críticas en Alianza Lima: “Toda tuya Guede”

El debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 no fue el esperado y el resultado ante 2 de Mayo en Paraguay caló hondo. La derrota cayó como un baldazo de agua fría para una hinchada que viajó con la ilusión de sumar fuera de casa.

Hinchas de Alianza Lima incómodos con Esteba Pavez

Tras el pitazo final, la frustración de los seguidores íntimos se volcó masivamente a las redes sociales para buscar responsables. El nombre que más se repitió en las críticas fue el del reciente refuerzo chileno, Esteban Pavez, quien tuvo un estreno para el olvido.

Los aficionados no tuvieron piedad al comparar su rendimiento con antiguos referentes extranjeros que pasaron por la institución victoriana. “El único chileno bueno era Meneses; Pavez no supera ni a Arregui”, señalaban algunos usuarios, marcando la valla alta que dejó el pasado.

El término “Capitán derrota” empezó a circular rápidamente, vinculando la presencia del volante con la falta de solidez defensiva del equipo. La lentitud en las coberturas fue el punto más bajo que los analistas y fanáticos detectaron durante el compromiso en tierras paraguayas.

Pablo Guede tuvo a Esteban Pavez en Colo Colo. (Foto: X).

Pablo Guede puso de titular a Esteban Pavez

La responsabilidad también alcanzó al banquillo técnico, donde Pablo Guede fue señalado por su lectura de juego inicial. “Regalaste un tiempo con un equipo que no se conoce y un Pavez sin ritmo, toda tuya Guede”, sentenciaron los hinchas en la plataforma X.

Para muchos, el mediocampista chileno mostró un trato de balón aceptable, pero totalmente insuficiente para la intensidad que exige un torneo como la Libertadores. La falta de reacción en las jugadas divididas y en las segundas pelotas fue una constante que desesperó a la tribuna.

Alianza Lima espera mejoras del refuerzo

A pesar de los pocos días de trabajo con el plantel, el juicio de la red es tajante: Pavez no debería ser titular actualmente. La sensación general es que el jugador necesita un proceso de adaptación física y futbolística mucho más profundo antes de asumir el liderato del mediocampo.

Ahora, Alianza Lima deberá lamerse las heridas y buscar corregir estos errores de cara a la siguiente jornada del grupo continental. La presión sobre Esteban Pavez y el esquema de Guede aumentará exponencialmente si no logran revertir esta imagen en el próximo encuentro.

Esteban Pavez recién presentado en Alianza Lima. (Foto: X).

