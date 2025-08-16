Alianza Lima sorprende: el volante de más de 1 millón que llega en lugar de Erick Noriega

Alianza Lima tiene que empezar a moverse rápido luego de la venta de Erick Noriega a Gremio. Llegando todas las partes a un acuerdo, y a falta solo de la firma oficial, el volante dejará el cuadro íntimo y este lunes llegará a Porto Alegre.

Ante esto, Alianza Lima ya tomó la primera decisión y tiene en carpeta a dos volantes para sustituir a Erick Noriega. Pero todo tiene que hacerse de manera rápida pues la intención es que llegue al clásico ante Universitario.

De esta forma, Alianza Lima tiene como prioridad el fichaje de Pedro Aquino, ahora mismo volante de Santos Laguna de México. Pero, si la situación se complica, también maneja otras opciones como Wilder Cartagena.

Una solución también podría ser confiar en el plantel que tiene y continuar sin ningún fichaje a partir de la salida de Erick Noriega. Pero lo cierto es que sabe que tiene que reforzarse y más si quiere ser campeón de la Copa Sudamericana y de la Liga 1.

Pedro Aquino jugando con Santos Laguna. (Foto: Santos Laguna)

Alianza Lima fichará a volante en reemplazo de Erick Noriega

Un punto importante también es la planificación que debía tener el cuadro íntimo y que al final le salió en contra. Sucede que en Alianza Lima sabían que Erick Noriega podría irse y no vieron esta situación llegar.

En teoría el reemplazo natural de Erick Noriega sería Jean Pierre Archimbaud o Alessandro Burlamaqui, pero lo cierto es que ninguno de los dos está a su nivel. Otras opciones pudieron haber sido Jesús Castillo que terminó en Universitario o Miguel Araujo que terminó en Sporting Cristal.

¿Cuánto gana Pedro Aquino?

Pedro Aquino gana 50 mil dólares en Santos Laguna, en promedio. Teniendo contrato hasta mediados del 2027, el volante entrena con la reserva pues el club quiere venderlo.

¿Cuánto vale Pedro Aquino?

Pedro Aquino vale 1,50 millones de euros, según Transfermarkt. Fichado por Santos Laguna en junio del 2023, el volante tiene contrato hasta mediados del 2027,, pero el club quiere venderlo y ahora mismo Alianza Lima es una opción.

