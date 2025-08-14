Defensa dormida: el gol del ‘Flaco’ López para el 2-0 de Palmeiras ante Universitario en 12 minutos

No despierta Universitario y Palmeiras se lo lleva puesto en el estadio Monumental. Es que en 12 minutos de juego, el ‘Verdao’ se las hace pagar a los ‘cremas’ y le gana 2-0. Luego del primer tanto de Gustavo Gómez, de penal, llegó una buena jugada colectiva y la definición de José ‘Flaco’ López.

La ‘U’ no logra acomodarse en la defensa y sufre por la presencia de Vitor Roque y el ‘Flaco’ López. Así fue como llegó el primer tanto, luego de una clara falta de Matías Di Benedetto a Vitor Roque que, luego, definió bien Gómez ante Sebastián Britos.

Sin embargo, pocos minutos después, apareció José López, en combinación con Vitor Roque, para el 2-0 de Palmeiras. Errores de Di Benedetto y Williams Riveros, quienes quedan pagando y hasta viendo cómo los delanteros del equipo de Abel Ferreira hacen lo que quieren.

La defensa del conjunto peruano siguió generándose problemas. Aldo Corzo también tuvo sus inconvenientes en el manejo de la pelota y fue responsable del tercer gol junto al propio Riveros. Vitor Roque convirtió el suyo al minuto 30 del primer tiempo para el 3-0, aprovechando que el paraguayo trató de ponerlo en offside, pero el capitán ‘crema’ se durmió.

Un primer tiempo que nadie esperaba en el Monumental. Según MisterChip, “es la primera vez que Universitario recibe tres goles en casa en el primer tiempo de un partido de Copa Libertadores”. Todo un dato para entender el duro golpe a las esperanzas del conjunto ‘merengue’.

