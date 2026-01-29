La reacción del DT de 2 de Mayo al enterarse que Zambrano, Trauco y Peña no jugarán con Alianza Lima

Alianza Lima no solo busca arrancar con fuerza la Liga 1 2026, sino que, a pocos días de su estreno en el Torneo Apertura, afrontará también su debut en la Copa Libertadores frente a 2 de Mayo de Paraguay.

Bajo ese contexto, el técnico del ‘Gallo Norteño’ brindó una breve entrevista en la que no solo analizó el desafío deportivo ante los ‘íntimos’, sino que también se refirió a los casos de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron apartados del primer equipo.

¿Qué dijo el DT de 2 de Mayo sobre ausencia de 3 jugadores claves en Alianza Lima?

Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, conversó con el programa ‘Exitosa Deportes’ y dio a conocer detalles sobre el trabajo que viene realizando su equipo con la intención de dar un paso importante en la Copa Libertadores.

No obstante, señaló que durante el análisis del rival detectaron futbolistas de buen manejo de balón, como Sergio Peña, aunque finalmente fue apartado del plantel. Del mismo modo, resaltó la solidez defensiva de Carlos Zambrano, quien corrió la misma suerte que el mediocampista mencionado.

Más allá de esas ausencias, Ledesma es consciente de las fortalezas que mantiene el cuadro ‘blanquiazul’, pese a no contar con tres futbolistas claves. En ese sentido, destacó a Luis Advíncula y la motivación que existe en el plantel por competir en torneos de alto nivel como la Copa Libertadores.

“Gente de muy buen pie, hablamos mucho de Peña, pero fue separado del plantel, estaba Zambrano que creo fue separado del plantel. Tiene jugadores de selección y les motiva jugar este tipo de partidos como Copa Libertadores. Tienen otra manera de ver”, expresó.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El encuentro entre 2 de Mayo y Alianza Lima está programado para llevarse a cabo el próximo miércoles 4 de febrero, desde las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas en Paraguay. Además, será transmitido por ESPN y Disney Plus para todo el continente.

DATOS CLAVES

El técnico Eduardo Ledesma analizó a Alianza Lima previo al debut en la Copa Libertadores.

Ledesma destacó la calidad de Sergio Peña y Carlos Zambrano pese a sus recientes separaciones.

