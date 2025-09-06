Alianza Lima en crisis: los partidos que se perderán Carlos Zambrano y Renzo Garcés tras la sanción

Alianza Lima terminó muy golpeado tras las sanciones del clásico ante Universitario. Siendo castigados el técnico Néstor Gorosito con seis fechas, Carlos Zambrano con dos fechas y Renzo Garcés con cuatro, te contamos qué partidos se perderán la dupla titular del cuadro íntimo.

Y esto repercute directamente en la lucha del título del Torneo Clausura. Sabiendo que tiene que ganarlo sí o sí, el plantel de Alianza Lima perderá a su defensa titular por al menos los siguientes dos partidos.

Esto quiere decir que Carlos Zambrano no jugará los partidos ante Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos en Matute. Por el lado de Renzo Garcés, el defensor también se perderá esos dos cotejos y se agregan los de Cienciano de visita y Atlético Grau de local.

El golpe para Alianza Lima es más que crítico pues afrontará dos partidos sin su defensa titular y lo más probable es que jueguen los canteranos del plantel íntimo. Ante esto, será la decisión del técnico Néstor Gorosito saber a quién pone de defensas centrales.

Garcés vs. Valera en el clásico. (Foto: Liga 1)

¿Qué hará Alianza Lima ante las sanciones de Carlos Zambrano y Renzo Garcés?

Alianza Lima reveló que apelará por las sanciones de sus tres elementos: Néstor Gorosito con seis partidos, Renzo Garcés con cuatro partidos y Carlos Zambrano con dos partidos. Sabiendo que todos fueron castigados con bastantes fechas, las acciones ya empezaron.

El primero que salió a reclamar fue Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima. El dirigente dejó en claro que Alianza Lima exigirá que se reduzcan las sanciones o, en el mejor caso, que se anulen por completo.

¿Cuánto gana Renzo Garcés?

Renzo Garcés gana 18 mil dólares mensuales en Alianza Lima según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 216 mil dólares.

¿Cuánto gana Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano gana 40 mil dólares mensuales en Alianza Lima según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 480 mil dólares.

