“Robo descarado”: los hinchas de Sporting Cristal explotaron contra el árbitro Piero Maza tras perder ante Palmeiras

Sporting Cristal cayó de pie frente a Palmeiras en Sao Paulo. Por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, el equipo celeste compitió en buen nivel contra uno de los grandes candidatos al título y no hay duda alguna de que se seguirá hablando del polémico penal que significó el 2-1 a favor de los locales. A raíz de ello es que el nombre del árbitro Piero Maza se convirtió en tendencia.

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Cuando el partido estaba igualado 1-1 y faltaban un poco más de diez minutos para que termine, se dio una presunta falta de Joao Cuenca en contra de Arthur Gabriel que terminó en una revisión del juez principal en las pantallas del VAR para determinar si existió penal o no. Luego de algunos segundos, se decretó dicha resolución a favor de Palmeiras y que complicó a Sporting Cristal.

¿ERA PENAL? El VAR llamó a Piero Maza a revisar una supuesta falta de Joao Cuenca a Luighi en el Palmeiras vs. Sporting Cristal.



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“Robo descarado“, “Palmeiras no necesita este apoyo del árbitro… robo descarado”, “Si era al revés ni siquiera lo revisaban” y “Robo, así con mayúsculas, el Bambino Pons y los mismos comentaristas de ESPN lo confirmaron”; fueron algunas las reacciones más llamativas de los hinchas celestes a través de ‘X’ respecto a la polémica acción del penal en el Palmeiras vs. Sporting Cristal.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Entendiendo esta postura por parte de los aficionados de Sporting Cristal, claramente hay mucho malestar por cómo perdieron el duelo de hoy ante Palmeiras. Si bien para algunos puede ser penal y sí se dio una falta de por medio, existen posturas en donde se asegura que de haberse dado la misma infracción a favor de los peruanos no se habría dado la misma sanción.

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Piero Maza es un árbitro muy recordado en el fútbol peruano y hoy Sporting Cristal lo sufrió

Piero Maza, de nacionalidad chilena y de reconocida trayectoria a nivel continental, fue el árbitro que estuvo en el VAR en el tan recordado partido entre Perú vs. Brasil en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. Aquel 13 de octubre del año 2020 quedó en el recuerdo de todos los hinchas y no necesariamente en el buen sentido de la palabra.

Siendo Julio Bascuñán el juez principal del encuentro, Piero Maza fue quien revisó las acciones polémicas de juego en la cabina del VAR y dejó mucho qué desear cuando ya había sido sancionado en su país por distintas infracciones. Hoy fue el turno de que Sporting Cristal sufra los controversiales lineamientos de un juez chileno que únicamente, al parecer, tiene el respaldo desde Conmebol.

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