“Se tira al suelo”: desde ESPN Brasil aceptan que no fue penal en contra Sporting Cristal y cuestionan a Palmeiras

Se mantiene la polémica luego del duelo de ayer entre Palmeiras vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026. Si bien el resultado no se podrá cambiar e incluso ya se pudieron escuchar los audios del VAR para conocer con mejor detalle la determinación del árbitro Piero Maza, desde los medios brasileños fueron en contra de la corriente y sentenciaron que no existió penal.

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¿ERA PENAL? El VAR llamó a Piero Maza a revisar una supuesta falta de Joao Cuenca a Luighi en el Palmeiras vs. Sporting Cristal.



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En esta ocasión fue Gustavo Zupak, periodista de ESPN Brasil, quien analizó el partido disputado en el Allianz Parque de Sao Paulo y afirmó que en la jugada de presunta infracción en área de Sporting Cristal que derivó en un penal convertido por Palmeiras, realmente no existió nada y habla de que el jugador Arthur Gabriel prácticamente se tiró a la piscina para sorprender al juez principal.

“Ahora bien, ¿lo que derriba al jugador del Palmeiras es el contacto del jugador del Cristal? Para mí, no. Para mí, Artur se tira al suelo, se tira al suelo sintiendo el contacto desde abajo y el ligero empujón desde arriba. En el momento en que el jugador del Cristal toca la pierna derecha de Artur, da un paso más antes de caer. Así que, para mí, es indiscutible que hubo contacto, eso no es lo que se discute, está clarísimo“; comentó en primera instancia Gustavo Zupak.

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Gustavo Zupak discorda de pênalti para o Palmeiras:



"Agora, o que derruba o jogador do Palmeiras é o toque do jogador do Cristal? Para mim, não. Para mim o Artur se joga, se joga ao sentir o toque por baixo e o leve empurrão por cima.



Na hora que o jogador do Cristal toca a… pic.twitter.com/9hOJ1eMFHq — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) April 17, 2026

En esta misma línea, el comunicador brasileño reveló que sí hubo contacto en área de Sporting Cristal y que a la vez no representó una pena máxima para Palmeiras “Ahora bien, para que sea penalti, ese choque tiene que haber impactado al jugador hasta el punto de sacarlo de la jugada. Y para mí, eso no sucedió. Para mí, Artur cayó porque sintió el contacto. Para mí, no fue nada“.

El audio del VAR sobre el polémico penal en el Palmeiras vs. Sporting Cristal

En horas de la mañana y luego de la enorme polémica que se generó por el triunfo de Palmeiras por 2-1 frente a Sporting Cristal en el el marco de la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, desde Conmebol publicaron el audio del VAR para conocer más a detalle la decisión del árbitro Piero Maza junto a los asistentes. Para muchos podría esclarecer la situación y para otros no tanto.

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“Me parece que lleva el balón controlado por delante y el celeste termina haciéndole una zancadilla. Me parece que es la mejor cámara en que se ve la zancadilla. Tenemos un posible penal”; se logra escuchar por parte de los asistentes del VAR para luego decir: “Te recomiendo On Field Review por potencial penal. Ambos corriendo, pero el de verde tiene el balón adelante y el otro lo toca atrás. Lo hace caer de manera imprudente”.

Tras estos análisis, el árbitro principal Piero Maza aseguró que sancionaría penal a favor de Palmeiras y a la vez sin mostrar tarjeta amarilla al infractor que en este caso era Joao Cuenca, defensor de Sporting Cristal. Así terminó la discusión con una ayuda del VAR en donde no se mostraron tomas distintas a las de la transmisión ni tampoco ofrecieron mayor análisis que no fuera en cámara lenta.

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