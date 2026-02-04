¿Por qué no juega Luis Advíncula hoy en Alianza Lima ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Alianza Lima debuta hoy en la Copa Libertadores 2026 ante Sportivo 2 de Mayo en Paraguay, pero lo hará con una ausencia de peso. Luis Advíncula no formó parte de la delegación que viajó a Pedro Juan Caballero debido a un problema físico de último momento.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué no jugará Luis Advíncula contra 2 de Mayo?

Según el parte médico oficial emitido por el club blanquiazul, el popular “Rayo” padece de una sacroileítis. Esta dolencia consiste en la inflamación de las articulaciones que conectan la columna vertebral con la pelvis, generando dolor en la zona lumbar y glúteos.

La lesión se habría originado tras el intenso duelo ante Sport Huancayo por la Liga 1. Aunque fuentes internas de Matute aseguran que el cuadro no es de gravedad, el cuerpo médico prefirió no arriesgarlo para evitar una complicación mayor en el inicio de la temporada.

Publicidad

Publicidad

La baja de Advíncula representa un dolor de cabeza para el técnico Pablo Guede, quien lo considera una pieza fija en su esquema. Ante su ausencia, el estratega argentino ha tenido que replantear la banda derecha para el trascendental choque internacional en el Estadio Río Parapití.

Luis Advíncula jugando contra Inter Miami. (Foto: Misael Pérez / Diandello).

¿Quién reemplazará a Luis Advíncula?

Para cubrir este vacío, Alianza Lima apostaría por Marco Huamán o D’Alessandro Montenegro. Ambos futbolistas han trabajado con el primer equipo durante la semana y se perfilan como las principales alternativas para frenar los ataques del “Gallo Norteño”.

Publicidad

Publicidad

El lateral derecho ya inició trabajos de fisioterapia y rehabilitación en la capital peruana. El objetivo del departamento médico es que el jugador pueda estar disponible para el partido de vuelta, donde Alianza buscará sellar su clasificación en condición de local.

ver también Copa Libertadores 2026: los tres favoritos para anotar en 2 de Mayo vs Alianza Lima

Otras bajas considerables en Alianza Lima

Además de Advíncula, los íntimos sufren las bajas de Luis Ramos, Josué Estrada y Jesús Castillo por diversos temas físicos. Esto obliga al plantel victoriano a demostrar su profundidad de banca en un escenario siempre complicado como lo es el territorio paraguayo.

El partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo está programado para hoy, miércoles 4 de febrero, a las 7:30 p.m. (hora peruana). Los hinchas esperan que el equipo logre un resultado positivo para afrontar el regreso con mayor tranquilidad y con un Advíncula ya recuperado.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima con Luis Advíncula ganaron en Huancayo. (Foto: X).

DATOS CLAVES