“No es mi responsabilidad”: Jorge Araujo le respondió a Miguel Araujo por los constantes cambios de localía en la Liga 1

Miguel Araujo tuvo unas durísimas palabras para los equipos de la Liga 1 que cambian de localía de acuerdo a los rivales que enfrentan, en este caso Alianza Lima y Universitario de Deportes. Si bien no fue drástico en echarle la culpa a los compadres del fútbol peruano, fue Jorge Araujo quien fue consultado al respecto y efectivamente se quitó total responsabilidad de esta polémica situación.

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El entrenador de Universitario de Deportes fue abordado por la prensa deportiva local el día de hoy en la previa del viaje de la delegación rumbo a la ciudad de Trujillo para el partido frente a Juan Pablo II. Además de atender distintas consultas, no escapó a responder lo que mencionó Miguel Araujo respecto a que el campeonato no se juega en las mismas condiciones para todos los equipos.

“Puedo decir lo que todos vemos. Es un rival que ahora ha cambiado su localía en esta oportunidad, así que nosotros debemos sacarle provecho a todo eso. Igual tenemos nuestras armas en ataque y esperaremos nuestra oportunidad que haremos un gran partido. No sé, eso ya no es mi responsabilidad“; declaró Jorge Araujo en una clara señal de no querer sumarse a la controversia mencionada.

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Y es que no podemos perder de vista el cambio de localía no solo ha sido en esta jornada por parte de Juan Pablo II, quien de la ciudad de Chongoyape se mudarán a Trujillo, sino que también fueron Alianza Atlético y Atlético Grau quienes tomaron la misma medida de jugar en el Estadio Mansiche. Eso sí, frente a Sporting Cristal no lo hicieron y los recibieron en el Estadio Campeones del 36.

Lo que se le viene a Sporting Cristal y a Universitario en el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal se alista para enfrentar a Cusco FC en el Estadio Alberto Gallardo el domingo 3 de mayo a las 11:00 horas. No será una tarea sencilla para los rimenses que necesitan la victoria a como de lugar para no seguir perdiendo más terreno nacional, así que de todas maneras estamos frente a un encuentro que promete desde la previa.

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Por otro lado, Universitario de Deportes viajó a la ciudad de Trujillo para visitar a Juan Pablo II en el Estadio Mansiche. El duelo está programado para el domingo 3 de mayo a las 13:15 horas y, como bien se mencionó anteriormente, tendrá la particularidad del cambio de localía de los norteños que normalmente juegan en Chongoyape. Veremos qué sorpresas preparan tanto celestes como merengues.

Fuente: Composición BOLAVIP.

DATOS CLAVES

Jorge Araujo , técnico de Universitario , evitó entrar en polémica tras las críticas de Miguel Araujo sobre la falta de equidad en localías de la Liga 1.

, técnico de , evitó entrar en polémica tras las críticas de sobre la falta de equidad en localías de la Liga 1. El estratega merengue señaló que la decisión de Juan Pablo II de mudarse de Chongoyape a Trujillo es algo ajeno a su responsabilidad, aunque admitió que buscarán sacar provecho del cambio de escenario.

de mudarse de a es algo ajeno a su responsabilidad, aunque admitió que buscarán sacar provecho del cambio de escenario. Se destaca una tendencia en el torneo donde clubes como Alianza Atlético y Atlético Grau también han optado por llevar sus partidos al Estadio Mansiche cuando enfrentan a los equipos grandes, a diferencia de lo ocurrido con Sporting Cristal.