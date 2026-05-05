Sporting Cristal perdió 2-0 ante Palmeiras como local por Copa Libertadores. Pero no pierden las esperanzas de llegar a los octavos de final.

La reciente derrota por 2-0 frente a Palmeiras en el Estadio Nacional no ha mermado el espíritu de Sporting Cristal. A pesar del golpe sufrido como local, el plantel celeste confía plenamente en revertir la situación en las jornadas restantes de la fase de grupos.

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Los jugadores rimenses coinciden en que el rendimiento mostrado ante el “Verdão” permite soñar con los octavos de final. El enfoque ahora está puesto en corregir los errores puntuales que marcan la diferencia en el máximo torneo de clubes de Sudamérica.

La convicción de Felipe Vizeu y el peso de la jerarquía

Felipe Vizeu analizó la complejidad de enfrentar a una potencia económica y deportiva como Palmeiras. El atacante brasileño destacó que, más allá del prestigio del rival, Sporting Cristal tiene las herramientas para avanzar de ronda.

“Depende solamente de nosotros. Es difícil jugar contra ellos: la plata, tienen prestigio, tienen todo. Los detalles es importante contra un equipo como Palmeiras”



Felipe Vizeu, jugador de Sporting Cristal



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“Depende solamente de nosotros”, afirmó Vizeu con contundencia tras el partido. Para el delantero, la clave reside en cuidar los pequeños detalles, ya que estos definen los encuentros contra equipos de tan alto presupuesto.

Miguel Araujo y la advertencia sobre los errores clave

Miguel Araujo fue el más enfático al señalar cómo se escapó el partido tras un inicio prometedor en Lima. El defensor explicó que los primeros 15 minutos fueron positivos, pero el primer gol brasileño desequilibró el plan de juego establecido.

“En estos partidos, los detalles te matan”, sentenció el zaguero nacional. Además, Araujo aprovechó para exigir el máximo compromiso a los futbolistas que rotan en la Liga local, subrayando la importancia de estar listos para el roce internacional.

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Catriel Cabellos resalta la competitividad del equipo

Por su parte, Catriel Cabellos valoró el hecho de haberle jugado “de tú a tú” a uno de los grandes candidatos al título. El volante rimense destacó la valentía del grupo para no achicarse ante la adversidad y mantener la intensidad física.

Cabellos aseguró que el equipo está preparado para la exigencia de jugar cada tres o cuatro días entre el torneo local y la Copa. Con la mira puesta en la clasificación, el vestuario celeste se mantiene unido y enfocado en sumar los puntos necesarios para meterse entre los 16 mejores del continente.

“Le jugamos de tú a tú a un grande. Vamos a luchar por clasificar. Jugamos cada 3 o 4 días y es algo que íbamos hacer”



Catriel Cabellos, jugador de Sporting Cristal



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