El entorno de Universitario de Deportes se encuentra en total incertidumbre tras revelarse una noticia que sacude los planes del club. Martín Pérez Guedes, pieza clave en el esquema crema, habría tomado la firme decisión de dejar la institución este fin de semana.
La información fue dada a conocer por el medio deportivo De Las Gradas A La Cancha a través de su cuenta de Twitter. Según este reporte, el futbolista disputará su último partido con la camiseta merengue y emprenderá un viaje inmediato junto a su familia.
Los motivos detrás de su salida de Universitario
Aunque el jugador de Universitario aún no ha hecho un anuncio público oficial, trascendió que se trata de una importante decisión estrictamente familiar. La noticia toma por sorpresa a la hinchada, considerando el rol protagónico que el volante mantiene en el campeonato local.
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Sin embargo, este panorama de incomodidad y nostalgia no es del todo nuevo para el mediocampista. Los indicios de su sentir se remontan a sus declaraciones post-partido en el último superclásico del fútbol peruano.
La impactante frase de Martín Pérez Guedes tras el clásico
Al finalizar el clásico en el que anotó el gol de la victoria ante Alianza Lima, Pérez Guedes se sinceró ante las cámaras de L1 MAX. En dicha entrevista, el volante evidenció que venía arrastrando un momento complicado en el aspecto emocional y familiar.
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“La verdad que no le doy mucha importancia a lo que dicen ni los medios de comunicación ni nadie. Obviamente que no es un año fácil para mí, estoy un poco lejos de la familia”, confesó el jugador visiblemente afectado.
Martín Pérez Guedes no sigue en Universitario. (Foto: X).
Estas palabras cobran una enorme relevancia hoy, confirmando que la distancia con sus seres queridos terminó pesando más. Su salida marcaría el punto final de la exitosa etapa del tricampeón nacional en el fútbol peruano.
DATOS CLAVE
- Martín Pérez Guedes dejaría Universitario de Deportes este fin de semana por motivos familiares.
- De Las Gradas A La Cancha reportó la inminente salida del futbolista en Twitter.
- Alianza Lima recibió el gol de la victoria del volante en el último superclásico.