Misterio en Lima a horas de la final de la Libertadores: El nombre de ‘Gabigol’ aparece en la estatua de ‘Lolo’

Una situación inesperada se volvió viral a puertas de la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima. Por segunda vez, el Estadio Monumental será sede del partido decisivo, y fue precisamente este escenario el punto de partida de una historia que une a ‘Gabigol’, ‘Lolo’ Fernández, el Monumental y la Libertadores. Todo comenzó en 2021, cuando la estatua original de ‘Lolo’ fue vandalizada y perdió la cabeza, un hecho que indignó a la hinchada de Universitario y llevó al club a lanzar una campaña de donaciones para reconstruirla, ofreciendo grabar el nombre de cada aportante en la base del monumento.

Entre los miles de colaboradores surgió una conexión inesperada: dos jóvenes brasileñas, fanáticas del Flamengo, que habían estado en Lima durante la final de la Copa Libertadores 2019. Ese día, en ese mismo estadio, ‘Gabigol’ protagonizó una remontada histórica con dos goles en los minutos finales, regalándoles uno de los momentos más emocionantes que habían vivido como aficionadas. El Monumental quedó grabado en su memoria para siempre.

Años después, al enterarse de la campaña para restaurar la estatua de ‘Lolo’ Fernández, decidieron participar como una forma de agradecer simbólicamente al estadio donde vivieron aquella final inolvidable. Compraron varios espacios para inscribir nombres y, en lugar de usarlos todos para ellas, tomaron una decisión sorprendente: dedicar uno de ellos a Gabriel Barbosa.

De esa manera, el nombre de un ídolo del Flamengo terminó plasmado en un monumento dedicado al máximo referente de Universitario. No fue por vínculos deportivos entre ambos clubes, sino por la fuerza de una vivencia compartida que trascendió fronteras y rivalidades. Un gesto íntimo que terminó convirtiéndose en una de las historias más curiosas alrededor de la final de la Libertadores en Lima.

Gabriel Barbosa aparece debajo de la estatua de ‘Lolo’. (Foto: Globo Esporte)

¿Quién ganará la final de la Copa Libertadores?

Según las casas de apuestas, Flamengo parte como favorito ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025. El ‘Mengao’ tiene un 40% de probabilidad, mientras que el ‘Verdao’ un 29% y el empate registra un 31%.

De hecho, bajo las estadísticas, es más probable que tengamos un empate en el tiempo regular y que luego se defina todo por penales. De igual forma, Flamengo parte como favorito ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025.

Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores en Lima. (Foto: Copa Libertadores)

¿En qué canal ver gratis la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo se podrá ver en vivo y en directo vía ESPN y Disney+. Además, también tendrás la opción de ver online por internet en la aplicación oficial de Disney+. Adicionalmente también tendrás gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

¿A qué hora es la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo se jugará este sábado 29 de noviembre desde las 4:00 PM. en el estadio Monumental de la ciudad de Lima, Perú.

Datos claves

El nombre de Gabriel Barbosa (‘Gabigol’) fue grabado en la base de la estatua de ‘Lolo’ Fernández.

El Estadio Monumental de Lima será sede de la final de la Copa Libertadores 2025 por segunda vez.

La estatua de ‘Lolo’ Fernández fue vandalizada y perdió la cabeza en el año 2021.

