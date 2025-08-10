Es tendencia:
Atlético Torino dice presente en la etapa nacional de la Copa Perú 2025

Atlético Torino quiere regresar al fútbol profesional y avanza firme en Copa Perú.

Por Bruno Castro

Atlético Torino sigue con vida en la Copa Perú 2025.
La Copa Perú 2025 está al rojo vivo en las diferentes regiones del país, los equipos están luchando para ingresar en la etapa nacional. En este caso uno de los histórico equipos que ha logrado clasificar a eta fase es el Atlético Torino. El cuadro de Talara participará en la búsqueda de ascender a la división profesional del fútbol peruano.

El ‘Taladro’ dice presente en la etapa nacional de la Copa Perú gracias a su último partido. En este caso el rival fue Liberal La Peña, un difícil contrincante que no se la dejó para nada sencillo a este elenco de Talara. El resultado final de la contienda fue un 2-2 lleno de emociones. Pero en este caso el histórico club logra entrar entre los mejores equipos del certamen a lo largo y ancho de la nación.

Puede ser una imagen de 6 personas, personas jugando al fútbol, personas jugando al fútbol y texto que dice
Equipo Atlético Torino (Foto: Atlético Torino).

Otro de los encuentros de la región Piura fue Estudiantes de Chancay que terminó imponiéndose ante Racing FC. Esto le ha permitido sumar un total de siete puntos. Lo que deja la tabla bastante peleada para conocer a los otros dos clubes que acompañarán al Torino en la nacional.

Así queda el grupo B de Piura:

#EQUIPOSPARTIDOSPUNTOS
1.Atlético Torino511
2.Estudiantes de Chancay57
3.Libertad La Peña57
4.Racing Club53

¿Cómo va la Serie A de Piura?

La definición del otro grupo también está bastante peleada en este momento. En el Estadio Municipal de Vice se disputó un partidazo de parte de Unión Deportiva Parachique, cuadro que goleó por 3-0 a Jibaja Ch. Logrando escalar en la tabla de posiciones.

Este resultado deja un final de película para la última jornada en la que se vivirán grandes emociones.

¿Cómo quedó el grupo A?

#EQUIPOSPARTIDOSPUNTOS
1.U.D. Parachique510
2.Defensor Belis59
3.FC Jibaja CH.59
4.Olimpia FC51

¿Qué equipos han clasificado hasta ahora a la Copa Perú 2025?

Alrededor del Perú se vienen disputando varios torneos para definir a los clasificados por cada una de las regiones. Pero por ahora estos son los que han logrado un boleto a la etapa nacional de la Copa Perú 2025.

Los clasificados a la etapa nacional de la Copa Perú 2025:

Amazonas:

  • Amazonas FC
  • Bagua FC
Áncash:

  • Ayash Huamanin
  • Real Puerto Chimbote

Apurimac:

  • Hijos de Piscobamba

Arequipa:

  • Viargoca FC
  • Amigos de la PNP
Ayacucho:

  • Señor de Quinuapata FC
  • FC Defensor Patibamba

Callao:

  • Calidad Porteña
  • Hacienda San Agustín

Huánuco:

  • León de Huánuco
  • Miguel Grau UDH
  • Deportivo Municipal de Chacos
Ica:

  • Juventud Ccontacc
  • Alianza Pisco

Loreto:

  • Nihue Rao
  • Defensor Balsapuerto

Madre de Dios:

  • La Masia Nace
  • Asociación Deportiva CNB
Piura:

  • Atlético Torino

San Martín:

  • Grandez FC
  • Alianza Tres Unidos

Tacna:

  • Real Sociedad FBC
Tumbes:

  • Deportivo UNT
  • Independiente de Zorritos

Ucayali:

  • Colegio Comercio N° 64
  • Atlético Nacional de Yarinacocha
