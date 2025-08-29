Alianza Lima espera resolución: Independiente se ilusiona gracias a regla de letra chica de Conmebol en caso ante U. de Chile

Alianza Lima se mantiene en la espera de lo que finalmente pueda determinar Conmebol en cuanto a los incidentes ocurridos en Argentina el pasado 20 de agosto por Copa Sudamericana. Ahora, existe una pequeña luz de esperanza hacia los intereses de Independiente de Avellaneda respecto a un posible escenario en donde podrían salir airosos de mantenerse en competencia.

Fuente: Getty Images

Sabiendo que tanto Independiente de Avellaneda como Universidad de Chile tuvieron hasta el 27 de agosto para presentar sus descargos y que en la actualidad la Unidad Disciplinaria de Conmebol se encarga de evaluar los términos para llegar a un desenlace, existe una llamativa regla de letra chica en el Manual de Clubes que generaría un cambio rotundo de lo que se viene hablando.

Según pudo saber ‘Bolavip‘ con fuentes cercanas a Independiente de Avellaneda, la directiva argentina confía en el artículo que habla de ‘Cancelación’ porque sobre en el final se advierte el término de ‘Reanudación del encuentro’. Esta premisa inclinaría una creencia importante de que se pueden disputar los minutos restantes del encuentro jugado en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

¿Qué dice exactamente el artículo ‘Cancelación’ del Manual de Clubes de Conmebol?

“En los casos en los que la interrupción fuera imputable a los clubes o las personas por la que éstos puedan ser responsables reglamentaria o disciplinariamente, se aplicará lo previsto en el Código Disciplinario, además de pagar todos los costos de la reanudación del encuentro”; indica de manera explícita el artículo 5.1.11.4 del Manual de Clubes de Conmebol.

Fuente: Conmebol

Y es que no podemos perder de vista que durante los últimos días se han podido conocer distintas informaciones a nivel internacional en donde se asegura que Universidad de Chile sería el equipo con mayor ventaja en esta contienda o en todo caso que podría ganar la disputa de acuerdo a las evaluaciones que realice Conmebol. Claramente, sin ningún factor determinante ni nada por el estilo hasta estos momentos del día.

La modalidad en que se reanudaría el duelo Independiente vs. U. de Chile por Copa Sudamericana

De acuerdo a una revelación del periodista argentino Mariano Antico, el partido entre Independiente vs. U. de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana podría reanudarse a puertas cerradas si es que finalmente se ejerce la premisa del artículo 5.1.11.4 del Manual de Clubes de Conmebol, sobre todo cuando el resultado aún era incierto en el marcador general.

Es importante recordar que el duelo jugado en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini se detuvo a los 47 minutos, es decir cuando recién había empezado el segundo tiempo y el resultado parcial estaba igualado 1-1, siendo la ventaja global para los chilenos por 2-1. Veremos en qué termina esta situación, aunque obviamente lo más importante es que se marque un precedente para erradicar de una vez por todas los actos de violencia en el fútbol.

