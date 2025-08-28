Alianza Lima bajo presión: la Universidad de Chile mandó mensaje de cara a los cuartos de la Sudamericana

Alianza Lima ahora mismo cumple el rol de espectador tras la cancelación del partido entre Independiente vs. Universidad de Chile por los octavos de la Copa Sudamericana. Sabiendo que de ahí saldrá su rival para la fase de cuartos, ahora fue el cuadro chileno el que se adelantó.

Publicidad

Publicidad

Si bien la Universidad de Chile se sacó de la cabeza por un momento la Copa Sudamericana, pues está concentrado esperando el clásico ante Colo Colo, en la última conferencia le recordaron la situación a una de sus estrellas.

Ante esto, fue el futbolista Lucas Assadi el encargado de responder cómo se siente el plantel de la Universidad de Chile sobre la situación ante Independiente y sobre el futuro que debería tener el plantel en la Copa Sudamericana.

“La palabra no es sentirnos clasificados, creo que sí lo merecemos por todas las cosas que han pasado. Planificamos todos los encuentros, pero vamos partido a partido. Tenemos el del fin de semana, ya veremos lo que sigue. Primero, preocupados por lo que viene”, comentó Lucas Assadi en conferencia previa al Universidad de Chile vs. Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasó con el partido entre Independiente vs. Universidad de Chile?

Hay que recordar que el partido entre Independiente vs. Universidad de Chile se canceló por parte de la Conmebol luego de los hechos de violencia. Dándose un enfrentamiento entre la barra de ambos clubes en las tribunas, las imágenes mostraron toda la barbarie humana.

Por ello es que Conmebol decidió cancelar el partido cuando transcurría el segundo tiempo del duelo entre Independiente vs. Universidad de Chile. Así pues, se espera saber quién de los dos pasará a cuartos de final de la Copa Sudamericana o si ambos quedan expulsados del torneo.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Con hinchada visitante? Alianza Lima viaja a Chile para jugar partido amistoso

¿Cuándo jugará Alianza Lima los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana el próximo jueves 18 de septiembre a las 7:30 PM en Matute por la ida y el próximo jueves 25 de septiembre a las 7:30 PM ante Independiente o Universidad de Chile por la vuelta.

ver también Lo que no esperaba Alianza Lima: la drástica opción de Conmebol para el Independiente vs. Universidad de Chile

¿Contra quién jugará Alianza Lima en los cuartos de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima espera el anuncio de Conmebol para saber contra quién jugará por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Una opción puede ser Universidad de Chile, otra Independiente o también puede pasar directamente a semifinales.