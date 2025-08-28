Lo que no esperaba Alianza Lima: la drástica opción de Conmebol para el Independiente vs. Universidad de Chile

Atención Alianza Lima. El futuro del partido entre Independiente vs. Universidad de Chile podría cambiar por completo luego de una sorpresiva decisión de Conmebol. Como se recuerda, el duelo fue cancelado luego de la lucha entre las barras de ambos clubes y así no se pudo definir quién pasaba a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, Alianza Lima está a la expectativa de qué club pasará y, si bien se creía que alguno de los dos sería sancionado, la última información indica que Conmebol podría decidir que el partido entre Independiente vs. Universidad de Chile se reanude a puertas cerradas.

Informa Mariano Antico en Closs Sport que no hay que descartar que se reanude el partido entre Independiente y Universidad de Chile sin público: “Por lo que estuve averiguando no se descarta que el partido se juegue a puertas cerradas”, comentó el comunicador.

Habrá que estar atento para saber cómo termina la situación entre Independiente vs. Universidad de Chile. Lo que sí hay que mencionar es que el partido se canceló apenas a los dos minutos del segundo tiempo, cuando iban empatados 1-1 y en el global 2-1 a favor de Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Qué pasó con el partido entre Independiente vs. Universidad de Chile?

Hay que recordar que el partido entre Independiente vs. Universidad de Chile se canceló por parte de la Conmebol luego de los hechos de violencia. Dándose un enfrentamiento entre la barra de ambos clubes en las tribunas, las imágenes mostraron toda la barbarie humana.

Por ello es que Conmebol decidió cancelar el partido cuando transcurría el segundo tiempo del duelo entre Independiente vs. Universidad de Chile. Así pues, se espera saber quién de los dos pasará a cuartos de final de la Copa Sudamericana o si ambos quedan expulsados del torneo.

Publicidad

Publicidad

ver también Alianza Lima hará pedido especial a la CONMEBOL si termina pasando la Universidad de Chile en Copa Sudamericana

¿Contra quién jugará Alianza Lima en los cuartos de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima espera el anuncio de Conmebol para saber contra quién jugará por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Una opción puede ser Universidad de Chile, otra Independiente o también puede pasar directamente a semifinales.

ver también Alianza Lima, atento: la regla de Conmebol que pone en aprietos a Independiente y beneficiaría a U. de Chile

¿Cuándo jugará Alianza Lima los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana el próximo jueves 18 de septiembre a las 7:30 PM en Matute por la ida y el próximo jueves 25 de septiembre a las 7:30 PM ante Independiente o Universidad de Chile por la vuelta.