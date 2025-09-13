No enfrenta a Alianza Lima y vive un caos: en Independiente renunció su DT y los hinchas protestan contra dirigentes

La situación de Independiente después de la decisión de la Conmebol ha sido un caos total. Como si fuera un castillo de naipes, los problemas han ido cayendo uno a uno y parece ser que se pondrá peor. Pues en la parte dirigencial no la están pasando nada bien.

Este fin de semana se confirmó la salida del entrenador Julio Vaccari, quien presentó su carta de renuncia a la directiva. Decisión que tomó el DT tras la derrota en condición de local frente a Banfield, que terminó siendo la gota que derramó el vaso. Ya venían de varios partidos sin poder dar una buena actuación y no hubo forma que se pueda mantener en el cargo.

Julio Vaccari renunció (Foto: X).

Hablamos que la última victoria del ‘Rojo’ fue el 11 de mayo contra Independiente de Rivadavia. En aquella oportunidad de local consiguieron la victoria con tanto de Santiago Montiel. Desde ahí fueron 7 partidos sin ganar, contando lo que fue el choque que cancelaron contra la Universidad de Chile.

Hinchas protestas en contra de la directiva

Por otro lado, la hinchada no resistió más el mal momento que está viviendo el club de Avellaneda. Por esa razón, tras la derrota los hinchas se reunieron a las afueras de la cancha del Libertadores de América para hacer sentir su voz de disconformidad. Esto debido a que consideran que la situación se salió de control por los resultados.

“Llama a elecciones” se podía escuchar por parte de la hinchada, que estaban buscando que se de un cambio en la directiva que no está dando la seguridad en el puesto. Por otro lado, “Que se vayan todos” fue el otro de los gritos que más se escuchó en Avellaneda como parte de la protesta.

El mejor rival para Alianza Lima

Con los problemas que está teniendo Independiente, pudo ser el mejor rival para Alianza Lima. Pues los resultados no se le están dando y esto pudo ser bien aprovechado por los ‘Blanquiazules’ que van a tener que batallar para seguir en esta Copa Sudamericana. Un torneo que en los cuartos de final ningún rival termina siendo sencillo.

Por otro lado, es importante recordar que la Universidad de Chile será su siguiente rival. En este caso van a tener dos encuentros en los que no tendrán hinchada en contra. Esto debido al castigo para el cuadro ‘sureño’. De esta forma, no podrán llevar hinchas para el choque en Matute, pero tampoco cuando sean locales en Chile.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. U. de Chile?

El partido de Alianza Lima vs. U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ida será el jueves 18 de setiembre. Este encuentro se desarrollará en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 19:30 horas de Perú. Mientras tanto, el choque de vuelta se jugará el jueves 25 de ese mismo mes en Chile.

