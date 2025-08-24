Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Hernán Barcos destruyó a Álex Valera tras el clásico: “Después de no querer jugar por su patria, me viene a decir algo a mí, que defiendo más al país que él”

El delantero de Alianza Lima recordó el cruce que tuvo con el de Universitario al comienzo del clásico. Tras el partido, lo criticó fuerte.

Por Hugo Avalos

Hernán Barcos criticó con dureza a Álex Valera por su cruce en el clásico.
© Composición BolavipHernán Barcos criticó con dureza a Álex Valera por su cruce en el clásico.

Hernán Barcos dio la declaración más picante, fuerte y contundente post clásico entre Universitario y Alianza Lima en el estadio Monumental de Lima. Luego del empate sin goles entre ambos equipos, el delantero blanquiazul cuestionó a su colega Álex Valera luego del cruce que tuvieron durante el primer tiempo.

Publicidad

En los primeros minutos del primer tiempo, Barcos y Valera fueron amonestados por el árbitro Jordi Espinoza por el cruce de palabras que tuvieron. Todo se dio luego de una fuerte falta de Jesús Castillo contra Guillermo Enrique donde todo Alianza Lima reclamó la expulsión, pero el juez decidió la amonestación.

¿Qué pasó entre ambos? Hubo varios insultos de parte de ambos, lo que llevó a que se encaren y queden frente a frente. Compañeros tuvieron que separarlos, aunque la situación se volvió mucho más amenazante. Al final, el árbitro lo resolvió con amonestaciones, pero la cuestión no quedó ahí.

Hernán Barcos y una dura crítica a Álex Valera

Es que las declaraciones post partido fueron lapidarias. Barcos reconoció que, mientras estaba hablando con el árbitro, fue insultado por Valera. Así fue como reaccionó y le salió al cruce con insultos también. Por eso ambos tuvieron este cruce, pero el experimentado delantero de Alianza Lima le dejó un mensaje como pocas veces se había visto.

Publicidad
El jugador que se esperaba mucho en Alianza Lima, pero no hizo nada ante la ‘U’ y así lo califican los hinchas: “un fantasma”

ver también

El jugador que se esperaba mucho en Alianza Lima, pero no hizo nada ante la ‘U’ y así lo califican los hinchas: “un fantasma”

Estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto (Valera) y por eso reaccioné. Tendría que saber respetar, es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Después de decirle que no a su selección, de no querer jugar por su patria, por su país me viene a decir algo a mí. Creo que defiendo más al país que él”, soltó el ‘Pirata’ sin ningún tipo de pudor contra el atacante de Universitario.

Me insulta cuando yo no insulto ni le falto el respeto a nadie. Nunca había tenido problemas con él, al contrario, siempre había hablado bien, a veces, le he dado algunos consejos, pero me viene a insultar gratis, no me pareció, por eso reaccioné. Espero que aprenda a respetar y tenga humildad”, agregó Barcos.

Tweet placeholder
Publicidad

¿Qué dijo Álex Valera sobre el cruce con Hernán Barcos?

En medio de esto, también surgieron las declaraciones de Álex Valera, quien fue consultado por lo que pasó con Barcos. Sin embargo, el delantero de Universitario no quiso meterse en líos ni tampoco tuvo muchas intenciones de detallar o explicar la situación.

Fue una calentura del partido y creo que ahí queda“, fue lo que se limitó a decir el ‘Rifle’ respecto a lo que sucedió con el delantero de Alianza Lima. Un duro cruce, que muestra también lo caliente que fue el encuentro entre estos dos equipos.

Tweet placeholder
Publicidad
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
¿Por culpa de Perú? El lamento de Fossati tras el empate ante Alianza: "No se debería haber jugado"
Liga 1

¿Por culpa de Perú? El lamento de Fossati tras el empate ante Alianza: "No se debería haber jugado"

Hinchas de Universitario se hartaron de un jugador tras el clásico ante Alianza Lima
Universitario

Hinchas de Universitario se hartaron de un jugador tras el clásico ante Alianza Lima

¡Durísimo! La drástica evaluación de Álvaro Barco tras el 'U' 0-0 Alianza: "Firmaban el empate"
Liga 1

¡Durísimo! La drástica evaluación de Álvaro Barco tras el 'U' 0-0 Alianza: "Firmaban el empate"

Óscar Ibáñez no lo llamó a la Bicolor y los hinchas explotaron en las redes: “Argolla”
Selección Peruana

Óscar Ibáñez no lo llamó a la Bicolor y los hinchas explotaron en las redes: “Argolla”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo