Hernán Barcos dio la declaración más picante, fuerte y contundente post clásico entre Universitario y Alianza Lima en el estadio Monumental de Lima. Luego del empate sin goles entre ambos equipos, el delantero blanquiazul cuestionó a su colega Álex Valera luego del cruce que tuvieron durante el primer tiempo.

Publicidad

Publicidad

En los primeros minutos del primer tiempo, Barcos y Valera fueron amonestados por el árbitro Jordi Espinoza por el cruce de palabras que tuvieron. Todo se dio luego de una fuerte falta de Jesús Castillo contra Guillermo Enrique donde todo Alianza Lima reclamó la expulsión, pero el juez decidió la amonestación.

¿Qué pasó entre ambos? Hubo varios insultos de parte de ambos, lo que llevó a que se encaren y queden frente a frente. Compañeros tuvieron que separarlos, aunque la situación se volvió mucho más amenazante. Al final, el árbitro lo resolvió con amonestaciones, pero la cuestión no quedó ahí.

Hernán Barcos y una dura crítica a Álex Valera

Es que las declaraciones post partido fueron lapidarias. Barcos reconoció que, mientras estaba hablando con el árbitro, fue insultado por Valera. Así fue como reaccionó y le salió al cruce con insultos también. Por eso ambos tuvieron este cruce, pero el experimentado delantero de Alianza Lima le dejó un mensaje como pocas veces se había visto.

Publicidad

Publicidad

ver también El jugador que se esperaba mucho en Alianza Lima, pero no hizo nada ante la ‘U’ y así lo califican los hinchas: “un fantasma”

“Estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto (Valera) y por eso reaccioné. Tendría que saber respetar, es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Después de decirle que no a su selección, de no querer jugar por su patria, por su país me viene a decir algo a mí. Creo que defiendo más al país que él”, soltó el ‘Pirata’ sin ningún tipo de pudor contra el atacante de Universitario.

“Me insulta cuando yo no insulto ni le falto el respeto a nadie. Nunca había tenido problemas con él, al contrario, siempre había hablado bien, a veces, le he dado algunos consejos, pero me viene a insultar gratis, no me pareció, por eso reaccioné. Espero que aprenda a respetar y tenga humildad”, agregó Barcos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Álex Valera sobre el cruce con Hernán Barcos?

En medio de esto, también surgieron las declaraciones de Álex Valera, quien fue consultado por lo que pasó con Barcos. Sin embargo, el delantero de Universitario no quiso meterse en líos ni tampoco tuvo muchas intenciones de detallar o explicar la situación.

“Fue una calentura del partido y creo que ahí queda“, fue lo que se limitó a decir el ‘Rifle’ respecto a lo que sucedió con el delantero de Alianza Lima. Un duro cruce, que muestra también lo caliente que fue el encuentro entre estos dos equipos.

Tweet placeholder

Publicidad