Alianza Lima vs. U. de Chile: hora, canal, TV y alineaciones del partido de ida por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima y Universidad de Chile se enfrentan este jueves 18 de setiembre por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Estadio Alejandro Villanueva de Lima es el escenario para este primer duelo entre las instituciones peruana y chilena en busca de un lugar entre los cuatro mejores de la competencia.

Después de una controvertida serie de octavos de final ante Independiente, con denuncias de por medio, incidentes y caos en el partido de vuelta en el Libertadores de América y con un final vía escritorio en Conmebol, Universidad de Chile se convirtió en el rival del sorprendente Alianza Lima de Néstor Gorosito.

El conjunto blanquiazul accedió a estos cuartos de final tras eliminar en octavos a la Universidad Católica de Ecuador de forma contundente con triunfos en los partidos de ida (2-0) y vuelta (1-2). En tanto, el Bulla se clasificó tras la decisión de Conmebol de descalificar a Independiente por los hechos ya conocidos en el partido de vuelta de octavos.

Publicidad

Publicidad

Un duelo entre clubes peruano y chileno siempre genera expectativa y termina por definirse por detalles debido a la alta intensidad. Esto se vio en la serie de octavos de final de Copa Libertadores que protagonizaron en 2010 donde la herida todavía está abierta del lado blanquiazul por una polémica decisión arbitral en el partido de vuelta en Santiago.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Universidad de Chile a su serie de Copa Sudamericana 2025?

Más allá de lo que se vio de ambos equipos en la Copa Sudamericana, tanto Alianza Lima como Universidad de Chile no llegan en su mejor momento por lo visto de ambos en sus respectivos torneos locales.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito la pasó mal en casa ante Deportivo Garcilaso en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 de Perú. Fue derrota 4-3 en Matute, lo que lo dejó en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 12 unidades. Sin dudas, ahora tiene toda su atención en la Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

ver también Paolo Guerrero es baja de último momento contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025

La situación de la U chilena es similar, con la ventaja de que viene de un importante triunfo en su última presentación. También está sexto en su torneo en Chile y lleva tres caídas de los últimos cuatro partidos allí. Sin embargo, su último partido fue un triunfo en el Superclásico ante Colo Colo por 3-0, correspondiente a la Supercopa de Chile.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile por la ida de cuartos de final de Copa Sudamericana?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Alianza Lima y Universidad de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva:

Publicidad

Publicidad

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 07:30 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 08:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 09:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 05:30 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 06:30 PM.

Canal de TV y dónde ver en vivo online Alianza Lima vs. U. de Chile

Alianza Lima vs. Universidad de Chile se juega este jueves 18 de setiembre con transmisión en exclusiva para toda Sudamérica de Disney+ en su pack premium para toda Sudamérica.

Recuerda que hasta el 27 de septiembre, Disney+ ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.

Publicidad

Publicidad

En tanto, el partido se puede ver en vivo por el canal ESPN 2 (Colombia) en Perú, mientras que en Chile se puede disfrutar directamente por ESPN en TV. En el resto de Sudamérica va por ESPN 2.

Por supuesto, la cobertura del Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá seguir en vivo por Bolavip Perú con el minuto a minuto.

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs. U. de Chile

ALIANZA LIMA: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui o Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito.

Publicidad

Publicidad

UNIVERSIDAD DE CHILE: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.