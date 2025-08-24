U. de Chile da la cara y asegura que enfrentará a Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana: “Vamos a…”

Después de los graves incidentes en Avellaneda durante el partido suspendido entre Universidad de Chile e Independiente, el futuro de Alianza Lima en la Copa Sudamericana sigue en suspenso.

Aunque en Matute aún esperan rival, la ‘U’ no tardó en mover sus fichas para asegurar su presencia en la próxima fase. El club chileno salió al frente con Gerardo Acosta, abogado paraguayo de amplia trayectoria en derecho deportivo, incluyendo experiencia en el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), quien expresó plena confianza en que la resolución favorezca a su institución.

Gerardo Acosta será quien defienda los intereses de la U ante la Conmebol (Twitter: Conexión Azul).

Confianza desde el CDA: “Vamos a ganar los puntos”

Acosta, con total convicción, anticipó que la Conmebol debería otorgar los puntos a favor de la U. de Chile, blindando su defensa en el expediente abierto tras la violencia en el Libertadores de América.

“Vamos a ganar los puntos”, afirmó, respaldando a la institución con su experiencia en procedimientos disciplinarios internacionales.

Su estrategia se basa en la lógica más elemental: los ‘azules’ no organizaron el partido, por lo que no puede ser responsable de las fallas de seguridad que desencadenaron los hechos violentos.

Además, el argumento de Independiente sobre supuesta reincidencia se remonta a un cotejo disputado en pleno estallido social de 2020, lo cual debilita la acusación en su contra.

¿Qué viene para Alianza Lima?

Con este movimiento legal, Universidad de Chile dejó claro su objetivo: luchar por el acceso a cuartos desde la vía institucional. Esto implica que Alianza Lima debe esperar una resolución favorable para la ‘U’ y desfavorable para Independiente para finalmente poder conocer a su rival.

En La Victoria ya se trabaja con tranquilidad: el cuadro ‘íntimo’ está clasificado y enfocado, tanto en recuperar ritmo en el Clausura así como en reforzar su plantilla para lo que viene en la Copa.

