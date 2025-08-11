Bolívar vs. Cienciano: hora, día, TV y posibles alineaciones de la ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

La Copa Sudamericana 2025 vuelve a la acción esta semana y uno de sus partidos tendrá como protagonista a Cienciano, que deberá enfrentarse a Bolívar en la altura de La Paz por los octavos de final.

El cuadro ‘imperial’ no contará con jugadores como Christian Cueva y Gaspar Gentile, quienes sí fueron parte del plantel en fase de grupos. Sin duda alguna, será un duro reto para los visitantes.

‘La Academia’ llega a esta etapa de la competencia luego de golear 5-0 a Real Tomayapo por la liga boliviana, mientras que el ‘Papá’ rescató un empate 1-1 con Comerciantes Unidos por la Liga 1.

¿Cuándo juega Bolívar vs. Cienciano?

Según la programación que dio Conmebol, Cienciano chocará ante Bolívar este miércoles 13 de agosto a partir de las 17:00 horas de Perú en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz.

Bolívar vs. Cienciano por Copa Sudamericana (Cienciano).

Cabe resaltar que, la última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 19 de enero de 2020 en un amistoso internacional. En dicha ocasión, el marcador quedó 2-1 a favor del ‘Papá’, por lo que ahora los ‘celestes’ buscarán cobrarse su revancha.

Canal TV para ver el Bolívar vs. Cienciano

El choque por la ida será transmitido a través de las pantallas DSports para todo Sudamérica. Cabe resaltar que, el contenido también estará disponible en la plataformas de streaming DGO.

Asimismo, Bolavip Perú contará con todos los detalles del vibrante compromiso, así como también las mejores jugadas, las declaraciones de los protagonistas y mucho más.

Programación de la semana (Conmebol Sudamericana).

Posibles alineaciones de Bolívar y Cienciano

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, José Sagredo, Escleizon Freita, Yomar Rocha; Erwin Saavedra, Robson Matheus, Damián Batallini, Antonio Melgar, Dorny Romero y Martín Cauteruccio.

Cienciano: Juan Bolado; Jimmy Valoyes, Danilo Ortíz, Leonel Galeano; Yimy Gamero, Cristian Souza, Junior Aguirre, Santiago Arias, Alejandro Hohberg, Joao Ortíz y Carlos Garcés.

