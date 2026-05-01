La derrota 1-0 ante Cienciano en Cusco por el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 dejó muy mal parado a Atlético Mineiro para lo que viene. El duelo ante Cruzeiro en el Clásico Mineiro por el Brasileirao será decisivo para el futuro del club. Mientras tanto, por estas horas, todo es emoción por la sentida despedida de Hulk, figura absoluta en los últimos años del equipo.

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Según anunció Atlético Mineiro en sus redes sociales oficiales, Hulk dejó de ser jugador del club. Rescindió su contrato de común acuerdo con la directiva y ahora será agente libre. Todo hace pensar que su futuro estaría en Fluminense. Según Globo, ya tiene un acuerdo para firmar contrato hasta fines de 2027 con el ‘Tricolor’.

𝐃𝐚𝐪𝐮𝐢 𝐚𝐭𝐞́ 𝐚 #𝐄𝟕𝐄𝐑𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄: 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐧𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐨 𝐆𝐚𝐥𝐨, 𝐇𝐮𝐥𝐤 𝐭𝐞𝐫𝐚́ 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐚 𝟏𝟎 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐨, 𝐧𝐚 𝐀𝐫𝐞𝐧𝐚 𝐌𝐑𝐕



𝐶𝑙𝑢𝑏𝑒 𝑒 𝑖́𝑑𝑜𝑙𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑠𝑎̃𝑜 𝑒𝑚… pic.twitter.com/1EFiVPdBsP — Atlético (@Atletico) May 1, 2026

El reconocido delantero tendrá un pequeño homenaje con la hinchada del ‘Galo’ el próximo 10 de mayo en el Arena MRV en la previa del partido ante Botafogo por el Brasileirao. A su vez, según anunció el club, cuando se retire tendrá un partido despedida de su carrera en dicho estadio.

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El ciclo de Hulk se termina en Atlético Mineiro culmina tras cinco años. Llegó en 2021 luego de su paso por el Shanghai Port de China y se convirtió rápidamente en líder y referente de la institución. Pudo sostenerse durante este tiempo gracias a los éxitos que tuvo en el club.

Ganó el Brasileirao y la Copa de Brasil 2021, la Supercopa de Brasil 2022 y cinco títulos consecutivos del Campeonato Mineiro entre 2021 y 2025. En tanto, su deuda fue el título internacional: llegó a las finales de la Copa Libertadores 2024 (perdió ante Botafogo) y de la Copa Sudamericana 2025 (cayó ante Lanús).

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Atlético Mineiro, en problemas tras derrota ante Cienciano

La salida de Hulk se da en un contexto no muy favorable para Atlético Mineiro. El entrenador Eduardo Domínguez está en la cuerda floja. Los rumores apuntan a una posible salida si no logra un buen resultado en el Clásico Mineiro ante Cruzeiro este sábado 2 de mayo.

La derrota ante Cienciano sembró también muchos cuestionamientos. Domínguez guardó gran parte de su equipo habitualmente titular y la actuación no fue para nada buena. El ‘Papá de América’ le hizo pasar un mal rato a pesar de la diferencia de un solo gol (pudo haber sido de más).

Ahora, en un mal momento deportivo y sin su máximo referente, el ‘Galo’ deberá hacer frente para evitar la crisis y recomponerse. En el Brasileirao, está en la parte baja y coqueteando con la zona de descenso, mientras que en la Copa Sudamericana, a la mitad de la fase de grupos, está afuera de todo.

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