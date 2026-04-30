“Eduque”: así reaccionaron en Cienciano a la pelea de Horacio Melgarejo con periodistas

La victoria de Cienciano por 1-0 ante Atlético Mineiro por el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 quedó en un segundo plano debido a la pelea que tuvo Horacio Melgarejo en conferencia de prensa. El entrenador cuestionó a los periodistas ante la consulta sobre si el equipo debió meter más goles. Esto dio la vuelta al mundo debido a las palabras del argentino.

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El gol de Neri Bandiera fue la única diferencia en el marcador para Cienciano, pese a ser ampliamente superior que Atlético Mineiro. Pudo haber marcado algún gol más, pero la buena actuación de Everson lo evitó. Aún así, desde el periodismo apuntaron por la falta de gol, algo que no le gustó al entrenador argentino.

Horacio Melgarejo reaccionó con algunas frases polémicas como “se nota que nunca jugaste al fútbol“, “mi mamá hace 20 años tenía 70 kilos, ahora pesa 150” y “como nosotros nos vestimos de rojo piensan que somos Liverpool“. A su vez, también apuntó contra los periodistas: “Qué malos que son“.

😳 LA CONFERENCIA DE MELGAREJO, DT DE CIENCIANO, TRAS EL 1-0 AL MINEIRO DE DOMÍNGUEZ EN #SUDAMERICANA



🤯 “Se nota que nunca jugaste al fútbol”

😱 “La siguiente pregunta o me paro y me voy”

🤔 “Como nosotros nos vestimos de rojo piensan que somos Liverpool”

🙃 “Qué malos que son" pic.twitter.com/XtYEQ0fZHP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026

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¿Qué hicieron desde Cienciano tras la conferencia de prensa de Horacio Melgarejo?

Horas después de esta conferencia de prensa, que se volvió viral en redes sociales, desde Cienciano hubo una clara postura en favor de Horacio Melgarejo. El club decidió apoyar a su entrenador con una publicación en las redes sociales oficiales.

“Eduque profesor, eduque“, escribieron desde la cuenta oficial de X (Twitter) del ‘Papá de América’. A su vez, compartieron un par de fotografías del propio director técnico argentino. Para el club, lo hecho por los periodistas no estuvo bien y, por eso, sentaron esta postura.

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Desde Cienciano hubo varias publicaciones en relación al triunfo, pero esta fue la primera en relación a la dichosa conferencia de prensa que dio la vuelta al mundo. Entre los posteos que hizo el club hubo algunas burlas para el rival al que le ganaron.

Desculpe, é assim que é o futebol do papai 😎⭐️⭐️🇵🇪 https://t.co/ZfrF36UXhw pic.twitter.com/GbME6V5UhS — Club Cienciano (@Club_Cienciano) April 30, 2026

Las estadísticas de Horacio Melgarejo como DT de Cienciano

Horacio Melgarejo está en una buena temporada como director técnico de Cienciano. Lo dirigió, contando el partido ante Atlético Mineiro, en 16 encuentros: lleva 10 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Actualmente, su equipo está en el tercer lugar del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 con 23 puntos (a 6 de los líderes Alianza Lima y Los Chankas) y es líder del Grupo B en Copa Sudamericana con 7 unidades.

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