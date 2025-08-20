Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

Cienciano 0-2 Bolívar EN VIVO y GRATIS por la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana vía ESPN: Gol de Batallini

Cienciano recibe a Bolívar por la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana 2025.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Se acabó el primer tiempo, Cienciano cae en casa 0-2 ante Bolívar y la serie va 4-0.

Publicidad

45+3' ¡Tarjeta amarilla en Cienciano!

Jimmy Valoyes se ganó la tarjeta amarilla por una falta en el centro del campo.

¡GOOOOL DE BOLÍVAR!

Damián Batallini anota el 2-0 en Cusco y la serie está 4-0, Cienciano la tiene muy complicada.

40' ¡Tarjeta amarilla en Cienciano!

Santiago Arias es amonestado con tarjeta amarilla tras una falta en el mediocampo.

37' ¡Cauteruccio tuvo el doblete!

Error de Jimmy Valoyes permitió la contra de BolívarMartín Cauteruccio no pudo cabecear al arco, se fue desviado.

Publicidad

28' ¡Cienciano vuelve a intentar!

Cristian Neira por medio de un tiro libre exige a Carlos Lampe, el balón se va afuera por muy poco.

22' ¡Tarjeta amarilla en Bolívar!

Por hacer tiempo Damián Batallini es amonestado con tarjeta amarilla.

20' ¡Cienciano despertó!

Jimmy Valoyes intentó el cabezazo dentro del área en un tiro de esquina. El cuadro de Cienciano busca con desespero el descuento.

¡GOOOOL DE BOLÍVAR!

Martín Cauteruccio marca de penal y esto está 3-0 a favor de BolívarCienciano la tiene muy complicada.

12' ¡Penal para Bolívar!

Maximiliano Amondarain comete una falta dentro del área y es penal para Bolívar. Aparte se gana la tarjeta amarilla.

Publicidad

7' ¡Primer aviso de Bolívar!

Leonel Justiniano le queda el balón en alto e intenta el remate en el área, pero el balón se va afuera. Bolívar por ahora viene más claro que Cienciano.

¡Arrancó el partido!

En el Inca Garcilaso de la Vega ya juegan Cienciano vs. Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¡Todo listo para el inicio del partido!

Ya está todo listo para que Cienciano enfrente a Bolívar en el Inca Garcilaso de la Vega. 

¡Carlos Garcés afina la puntería!

Cienciano necesita dos goles para empatar la serie y  Carlos Garcés es llamado a ser el hombre gol.

Imagen

¡Así luce el Inca Garcilaso de la Vega!

A solo minutos del inicio del partido, así luce el estadio Inca Garcilaso de la Vega, los hinchas de Cienciano van llegando poco a poco.

Imagen
Publicidad

¡Bolívar se prepara!

El cuadro de Bolívar se va alistando para el partido frente a Cienciano.

Imagen

¡Alineación de Cienciano!

Carlos Desio manda el siguiente 11 para enfrentar a Bolívar: Juan Bolado; Danilo Ortiz, Maximiliano Amondarain, Jimmy Valoyes; Cristian Neira, Claudio Torrejón, Yimy Gamero, Santiago Arias, Alejandro Hohberg, Cristian Souza; Carlos Garcés.

Imagen

¡Alineación de Bolívar!

Flavio Robatto mandará el siguiente 11 para enfrentar a Cienciano: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Miguel Torrén, Jesús Sagredo, José Sagredo; Leonel Justiniano, Robson Matheus, Carlos Melgar, Damián Batallini, Daniel Cataño; Martín Cauteruccio.

Tweet placeholder

¡Los convocados de Cienciano!

Estos son los jugadores que eligió Carlos Desio para el choque contra Bolívar:

Imagen

¡Bienvenidos al Cienciano vs. Bolívar!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con la previa del Cienciano vs. Bolívar por el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. 

Publicidad

Por Bruno Castro

Cienciano vs. Bolívar.
© CiencianoCienciano vs. Bolívar.

Por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se viene un partidazo en la altura del Cusco. Cienciano recibe a un Bolívar que llega con una buena ventaja al Estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 17:00 horas de Perú. Este encuentro será transmitido EN VIVO y DIRECTO por ESPN, pero también podrás seguirlo desde Bolavip Perú.

En el juego de ida se vio un choque parejo, donde los ‘imperiales’ tuvieron sus oportunidades. Pero fue el cuadro local el que aprovechó mejor las chances que tuvo, marcando un 2-0 con el que llegan a este choque de vuelta. La ventaja es importante, pero no imposible de superar en busca de igualar la serie.

Carlos Desio ha tenido la posibilidad de descansar en la fecha pasada en la Liga 1, por lo que llega sin problemas a este duro cotejo. Recordemos que el ‘Papá’ tendrá que al menos ganar por tres goles para acceder directamente a la siguiente fase, mientras que un empate en la serie obligará directamente a la ejecución de los penales.

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Qué necesita Cienciano ante Bolívar para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025
Copa Sudamericana

Qué necesita Cienciano ante Bolívar para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Cauteruccio amenaza a Cienciano con dura advertencia
Copa Sudamericana

Cauteruccio amenaza a Cienciano con dura advertencia

Cienciano perdió en Copa Sudamericana, pero todos se acordaron de Christian Cueva: “no se reforzaron nada”
Copa Sudamericana

Cienciano perdió en Copa Sudamericana, pero todos se acordaron de Christian Cueva: “no se reforzaron nada”

Con asistencia incluida: así le fue a Marcos López en el FC Basel vs. FC Copenhague por Champions League
Peruanos en el exterior

Con asistencia incluida: así le fue a Marcos López en el FC Basel vs. FC Copenhague por Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo