Cienciano 0-2 Bolívar EN VIVO y GRATIS por la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana vía ESPN: Gol de Batallini

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con la previa del Cienciano vs. Bolívar por el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

A solo minutos del inicio del partido, así luce el estadio Inca Garcilaso de la Vega , los hinchas de Cienciano van llegando poco a poco.

Ya está todo listo para que Cienciano enfrente a Bolívar en el Inca Garcilaso de la Vega.

En el Inca Garcilaso de la Vega ya juegan Cienciano vs. Bolívar por los octavos de final de la Copa Sudamericana .

Leonel Justiniano le queda el balón en alto e intenta el remate en el área, pero el balón se va afuera. Bolívar por ahora viene más claro que Cienciano .

Martín Cauteruccio marca de penal y esto está 3-0 a favor de Bolívar , Cienciano la tiene muy complicada.

Cristian Neira por medio de un tiro libre exige a Carlos Lampe , el balón se va afuera por muy poco.

Por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se viene un partidazo en la altura del Cusco. Cienciano recibe a un Bolívar que llega con una buena ventaja al Estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 17:00 horas de Perú. Este encuentro será transmitido EN VIVO y DIRECTO por ESPN, pero también podrás seguirlo desde Bolavip Perú.

En el juego de ida se vio un choque parejo, donde los ‘imperiales’ tuvieron sus oportunidades. Pero fue el cuadro local el que aprovechó mejor las chances que tuvo, marcando un 2-0 con el que llegan a este choque de vuelta. La ventaja es importante, pero no imposible de superar en busca de igualar la serie.

Carlos Desio ha tenido la posibilidad de descansar en la fecha pasada en la Liga 1, por lo que llega sin problemas a este duro cotejo. Recordemos que el ‘Papá’ tendrá que al menos ganar por tres goles para acceder directamente a la siguiente fase, mientras que un empate en la serie obligará directamente a la ejecución de los penales.