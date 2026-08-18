Dónde ver EN VIVO Recoleta vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026: hora, alineaciones, TV y streaming online

Se juega la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre Recoleta y Boca. El club argentino gana la serie 3-1. Los detalles del partido de vuelta.

Boca Juniors visita a Deportivo Recoleta por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se disputa en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, a partir de las 7:00 p.m. local (5:00 p.m. de Lima, Perú).

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El equipo paraguayo llega obligado a recortar la diferencia después de la derrota por 3-1 sufrida en la ida del pasado 11 de agosto. En tanto, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena afronta este segundo cruce con margen en la llave tras haber dado el primer golpe en Buenos Aires.

Recoleta, que tiene a Jorge González como entrenador, venía invicto en su camino por la Copa Sudamericana 2026 antes de esta serie, con una victoria y seis empates. Su último partido antes de la revancha fue una derrota por 2-1 ante 2 de Mayo. Boca Juniors llega luego de empatar 1-1 con Platense por la liga local.

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¿Dónde ver EN VIVO Recoleta vs. Boca Juniors?

El partido revancha entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors, que se juega en el Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, tiene transmisión en TV para toda Sudamérica por la pantalla de ESPN. En tanto, vía streaming se puede ver para toda América de Sur, Centroamérica, Caribe y México por la plataforma Disney+ Premium.

¿A qué hora se juega Recoleta vs. Boca Juniors?

Recoleta vs. Boca, partido de vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana 2026, que se juega este martes 18 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Chile: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Argentina y Uruguay: 1:00 p.m.

1:00 p.m. México: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Estados Unidos: 9:00 a.m. (PT) y 12:00 p.m. (ET)

9:00 a.m. (PT) y 12:00 p.m. (ET) España: 6:00 p.m.

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