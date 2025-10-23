Hinchas de U. de Chile atacaron los micros de Lanús con piedras: vidrios rotos, pero sin heridos

En la previa del partido entre Universidad de Chile y Lanúspor las semifinales de ida de la Copa Sudamericana, un lamentable episodio de violencia volvió a sacudir el continente.

La llegada de ambos equipos al estadio no estuvo exenta de incidentes, a pesar de que el encuentro se juega a puertas cerradas debido a la sanción que afecta al conjunto chileno por los hechos ocurridos en Avellaneda.

¿Qué pasó en la previa del U. de Chile vs. Lanús?

De acuerdo a medios argentinos, el bus de Lanús fue atacado con piedras por un grupo de hinchas de Universidad de Chile, lo que provocó daños en los vidrios y espejos del vehículo que transportaba a jugadores y cuerpo técnico.

Uno de los que se encontraba dentro del vehículo era Eduardo ‘Toto’ Salvio, quien no dudó en compartir lo sucedido a través de sus redes sociales y dejar un contundente mensaje: “Así nos reciben“, escribió.

Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque el incidente generó un gran susto y malestar dentro de la delegación del elenco argentino. Las autoridades locales iniciaron una investigación y reforzaron la seguridad alrededor del recinto deportivo para prevenir nuevos altercados.

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Lanús?

El duelo entre Universidad de Chile y Lanús está programado para hoy jueves a las 17:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio de Ñuñoa. Cabe resaltar que, se disputará a puertas cerradas debido a la sanción impuesta a los ‘azules’ luego de los incidentes ocurridos frente a Independiente de Avellaneda en los cuartos de final del torneo continental.

