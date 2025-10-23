Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

Hinchas de U. de Chile atacaron los micros de Lanús con piedras: vidrios rotos, pero sin heridos

Fanáticos del cuadro chileno volvieron a ser protagonistas de una polémica, pero esta vez en la previa del duelo ante el equipo argentino.

Por Nicole Cueva

Bus de Lanús fue atacado en la previa del duelo ante U. de Chile.
© DifusiónBus de Lanús fue atacado en la previa del duelo ante U. de Chile.

En la previa del partido entre Universidad de Chile y Lanúspor las semifinales de ida de la Copa Sudamericana, un lamentable episodio de violencia volvió a sacudir el continente.

Publicidad

La llegada de ambos equipos al estadio no estuvo exenta de incidentes, a pesar de que el encuentro se juega a puertas cerradas debido a la sanción que afecta al conjunto chileno por los hechos ocurridos en Avellaneda.

¿Qué pasó en la previa del U. de Chile vs. Lanús?

De acuerdo a medios argentinos, el bus de Lanús fue atacado con piedras por un grupo de hinchas de Universidad de Chile, lo que provocó daños en los vidrios y espejos del vehículo que transportaba a jugadores y cuerpo técnico.

Uno de los que se encontraba dentro del vehículo era Eduardo ‘Toto’ Salvio, quien no dudó en compartir lo sucedido a través de sus redes sociales y dejar un contundente mensaje: “Así nos reciben“, escribió.

Publicidad

Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque el incidente generó un gran susto y malestar dentro de la delegación del elenco argentino. Las autoridades locales iniciaron una investigación y reforzaron la seguridad alrededor del recinto deportivo para prevenir nuevos altercados.

Tweet placeholder

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Lanús?

El duelo entre Universidad de Chile y Lanús está programado para hoy jueves a las 17:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio de Ñuñoa. Cabe resaltar que, se disputará a puertas cerradas debido a la sanción impuesta a los ‘azules’ luego de los incidentes ocurridos frente a Independiente de Avellaneda en los cuartos de final del torneo continental.

Publicidad
CONMEBOL abre expediente por el duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile

ver también

CONMEBOL abre expediente por el duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Con un penal agónico y polémica, Universidad de Chile rescató un empate ante Lanús
Copa Sudamericana

Con un penal agónico y polémica, Universidad de Chile rescató un empate ante Lanús

Lo que Alianza Lima no pudo lograr: Universitario venció a la Universidad de Chile
Futbol Peruano

Lo que Alianza Lima no pudo lograr: Universitario venció a la Universidad de Chile

Desde Chile revelan el contratiempo que le surgió a Perú para contratar a Gustavo Álvarez: “Puede existir una oferta”
Selección Peruana

Desde Chile revelan el contratiempo que le surgió a Perú para contratar a Gustavo Álvarez: “Puede existir una oferta”

Mientras Gorosito cuestionó a los árbitros de Liga 1, la respuesta que obtuvo desde la 'U': "No vale la pena..."
Liga 1

Mientras Gorosito cuestionó a los árbitros de Liga 1, la respuesta que obtuvo desde la 'U': "No vale la pena..."

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo