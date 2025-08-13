Es tendencia:
Los mejores memes y reacciones tras la gran actuación de Guillermo Viscarra en el Alianza Lima 2-0 U. Católica

Guillermo Viscarra se convirtió en el héroe de Alianza Lima y ahora arrasa con los memes en las redes sociales.

Por Bruno Castro

Guillermo Viscarra el héroe de Alianza Lima.
Alianza Lima no deja de hacer historia a nivel internacional y en esta oportunidad volvió a celebrar junto a sus hinchas. Los ‘blanquiazules’ lograron un nuevo triunfo frente a la Universidad Católica de Ecuador. Pero esto no sería posible sin un gran rendimiento del portero boliviano Guillermo Viscarra quien se llevó los reflectores por parte de la hinchada.

Pese a que a principio de año era uno de los jugadores más criticados del plantel, hoy en día ‘Billy’ es de los más queridos por toda la fanaticada de La Victoria. Sobre todo tras un partido magistral en la Copa Sudamericana en donde salvó en las de una oportunidad su portería. Siendo eficaz al 100% logrando mantener su arco en cero.

Eso sí, otro que se llevó los reflectores también es Alan Cantero quien logró entrar con mucha contundencia. Su ingreso cambió el partido por completo, siendo el artífice de los dos goles con los que terminó ganando el partido. Logrando así una ventaja importante en el juego de vuelta antes de tener que viajar a Ecuador.

Los mejores memes y reacciones a Guillermo Viscarra

Como era de esperar los memes no se hicieron esperar por parte de los aficionados de Alianza Lima. Quienes inmediatamente hicieron diferentes publicaciones en redes sociales sobre el gran nivel de Guillermo Viscarra. Ya sea con mensajes o incluso con imágenes en donde se le puede ver vestido de santo.

¿Cuándo jugarán la vuelta Alianza Lima vs. U. Católica?

Por el partido de vuelta de los octavos de final la Copa Sudamericana 2025 Alianza Lima tendrá que visitar a la Universidad Católica. Este partido se disputará el próximo miércoles 20 de agosto desde las 19:30 horas en el Estadio Olímpico de Atahualpa.

Lo celebran en Matute: Alan Cantero convirtió un doblete ante la Católica por Copa Sudamericana

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs. Universidad Católica por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2025?

